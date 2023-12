Vitalij Kličko napao Zelenskog: Ne možeš vječno lagati. Kad završi rat, odgovarat ćeš

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u intervjuu za švicarsku novinsku kuću, koji je privukao veliku pažnju u Rusiji i Ukrajini.

“Ljudi se pitaju zašto se nismo bolje pripremili za ovaj rat, zašto je Zelenski do kraja poricao da će do ovoga doći”, rekao je Kličko u intervjuu za 20 Minuten emitiranom u subotu.

“Previše je informacija koje nisu odgovarale stvarnosti”, kazao je 52-godišnji bivši svjetski boksački prvak optuživši ukrajinskog predsjednika za “pogreške”. Pozvao je da svi budu iskreni o stvarnom stanju u Ukrajini nakon ruske invazije. “Zelenski sada plaća za pogreške koje je napravio”, smatra Kličko.

“Ne možemo vječno lagati ljudima”

“Naravno da možemo euforično lagati svojim ljudima i partnerima, no ne možete to činiti zauvijek”, rekao je davši jasnu podršku ukrajinskom načelniku štaba , generalu Valeriju Zalužnom, koji je prije mjesec dana potaknuo kritike izjavom da je rat došao do mrtve točke.

Kličko smatra da je Zalužni rekao istinu koju “ljudi ponekad ne žele čuti”.

Izjasnio se protiv političkih igara u Ukrajini rekavši da u zemlji koja se bori za opstanak ne bi trebalo biti unutarnjih sukoba. Zbog toga je odbijao razgovarati o svojim osobnim planovima i javno je iskazivao podršku Zelenskom. “Predsjednik danas ima važnu funkciju i mi ga moramo podržavati do kraja rata, no kad rat završi, svaki će političar morati odgovarati za svoje uspjehe i pogreške”, rekao je Kličko.

(Kliker.info-Hina)