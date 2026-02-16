Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt : U Minhenu niko nije podržao ideje o secesiji u BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je, nakon završetka 62. Minhenske sigurnosne konferencije (MSC), da međunarodni partneri sve snažnije očekuju konkretne poteze domaćih vlasti na putu ka Evropskoj uniji, te upozorio da Bosna i Hercegovina propušta značajna finansijska sredstva zbog neprovođenja reformi.

Schmidt je istakao da su, tokom višednevnih razgovora na konferenciji, potvrđeni snažni odnosi i bliska saradnja Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO saveza, posebno u kontekstu podrške Ukrajini i nastojanjima da se otvori prostor za pregovore o okončanju rata.

Jedna od ključnih tema, kako je naveo, bilo je proširenje Evropske unije. Brojni sastanci sa evropskim zvaničnicima pokazali su da će naredne sedmice i mjeseci biti presudni, posebno jer Ukrajina intenzivira aktivnosti na ubrzanju pristupnog procesa.

– To mora obuhvatiti i zapadni Balkan. Nažalost, nisam mogao izvijestiti svoje sagovornike da je Bosna i Hercegovina ostvarila napredak. Nisam mogao objasniti zašto dva jednostavna zakona, potrebna za otvaranje pristupnih pregovora, još nisu usvojena u Parlamentarnoj skupštini BiH – rekao je Schmidt.

Naglasio je da „vrijeme za priču prolazi“ te da međunarodna zajednica očekuje konkretne odluke domaćih političara, upozorivši da zbog zastoja BiH gubi oko tri milijarde eura potencijalnih sredstava.

– Hajde da pitamo političare šta rade kako bi ostvarili napredak – poručio je visoki predstavnik.

Govoreći o izjavama o secesiji, Schmidt je rekao da ni od jednog sagovornika u Minhenu nije čuo podršku takvim idejama, jer se boje da će to samo nanijeti štetu strukturi Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Mnogo toga još treba uraditi. Hajde da počnemo raditi – zaključio je Schmidt.

Minhenska sigurnosna konferencija, na kojoj svake godine učestvuje više stotina svjetskih političkih i sigurnosnih lidera, fokusirana je na globalna pitanja međunarodne sigurnosti i jačanje saradnje u rješavanju aktuelnih izazova. Ovogodišnje izdanje održano je od 13. do 15. februara, uz niz bilateralnih susreta.

Konferenciji su prisustvovali i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto te ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

