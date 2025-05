Visoki predstavnik Schmidt o Daytonu: Radim na tome da budem posljednji Visoki predstavnik u BiH

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Chrisitan Schmidt obratio se na forumu pod nazivom “Daytonski dijalog: Razgovori o miru i sigurnosti na Balkanu”. Istakao je kako su, kada je riječ o BiH, “zaostali za svojim očekivanjima u vremenima” te izrazio nadu da će biti posljednji visoki predstavnik u BiH.

“Uistinu, ovaj mirovni sporazum bio je jedinstven i ostaje jedinstven. Uključivao je ad hoc mehanizme i instrumente međunarodne kontrole kako bi se osigurao održiv mir, uključujući ljudska prava i funkcionalnu demokratiju. Čuli smo na panelu koliko je bilo komplikovano pronaći kompromis, okupiti one koji su bili na različitim stranama tokom rata i one koji su doživjeli patnju koju ćemo pamtiti ove godine, posebno 11. jula u Srebrenici. Kao jedno od djece Daytonskog mirovnog sporazuma, kao Visoki predstavnik prema Aneksu 10 međunarodne zajednice, povjeren mi je civilni nadzor nad implementacijom ovog sporazuma. Moj mandat i moje dužnosti su dio ovih mehanizama. Baš kao i mojih sedam prethodnika, potpuno sam posvećen očuvanju mirovnog sporazuma i očuvanju teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, uključujući strukturu ove cjelovitosti Bosne i Hercegovine. To uključuje dva entiteta i jedan distrikt – Brčko”, naveo je Schmidt.Naveo je kako je jedan od problema s kojima se suočavaju očekivanje da se ovaj živi dokument Daytonskog mirovnog sporazuma razvija na pragmatičan način.

“Želio bih se osvrnuti na opis zamjenika državnog sekretara Landaua o očekivanju da se to mora razvijati, ne samo formalno, već i prilagoditi izazovima sadašnjosti. Moram reći da smo, nažalost, malo zaostali za našim očekivanjima u vremenu. Carl Bildt, koji je bio prvi, ja sam osmi, i radim na tome da budem posljednji Visoki predstavnik, samo da vidim da postoji vrijeme i mogućnost da međunarodna zajednica, korak po korak, može ne povući već biti više kao podrška. Oni koji su patili četiri godine u Srebrenici nisu uvjereni da međunarodna zajednica može biti odlučna kao što treba da bude. Naravno, te ćemo glasove čuti ponovo na obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici 11. jula”, rekao je Schmidt.

Kazao je kako izmjene trebaju iznjedriti ljudi iz BiH, navodeći kako nije lako naći balans između etničkih grupa. Govorio je tu o problemima za kandidiranje i izbor člana Predsjedništva, spomenući člana iz reda hrvatskog naroda, ali i nemogućnost da Jevrej, Rom ili Ostali budu kandidati za tu poziciju.

“Ništa nije urađeno u Ustavu kako bi se to promijenilo”, dodao je.

Naveo je kako međunarodna zajednica još uvijek vidi opasnost po mir i stabilnost BiH, čemu svjedoče brojna dokumenta i rezolucija, a potom je govorio o napadu rukovodstva entiteta RS na Ustav Bosne i Hercegovine.

“Njih ipak niko ne prati i moram istaknuti da je to dokaz demokratskog i političkog pluraliteta u entitetu Republika Srpska”, istakao je te govorio o navodima “originalni Dejton”.

“Šta to znači? Znači da morate poštovati ono što piše u originalnom sporazumu, uključujući Ustavni sud BiH, ali i visokog predstavnika i njegove ovlasti. Prije svega želim reći da su to nedopustivi potezi toliko godina nakon Djetona i da o svemu treba diskutovati. Jednostrani potezi i odluke donesene prije nego što se sve raspravi nisu pravi put i to nije ustavno”, rekao je Schmidt dodajući kako se ne poštuju državne institucije i agencije.

Naveo je kako je budućnost BiH u rukama njena tri naroda i ostalih te da smatra da ukloiko BiH ne budu gledali kao multietničku zemlju već insistirali na građanskomrješenju, to neće biti dugoročno uspješno i da moraju poštovati specifičnosti BiH.

Govoreći o Evropskoj uniji, kazao je da ona preuzima više odgovornosti i koristi metodu “štapa i mrkve”, gdje je Plan rasta mrkva. Istakao je kako s dobrim razlozima u SAD-u postoje veća očekivanja da Evropa preuzme više odgovornosti te kako smatra da su na dobrom putu.

“Još nismo u potpunosti odgovorili na izazove koje vidimo. To se neće moći desiti bez međunarodne facilitacije i saradnje, i uz poštovanje pravila Daytona. Da se vratim na Dayton. Dobro je biti ovdje 30 godina kasnije. Nije kao što je bilo prije 30 godina. Ne samo da su prostori poboljšani, već se situacija poboljšala. Ne odgovaramo na sve izazove i opasnosti koje vidimo. Nije riječ o vječnom miru. Riječ je o održavanju mira svake godine i svakog dana. I to je ono što čini Dayton tako važnim i daje nam priliku i nadu i želju da ćemo vidjeti da može, na sljedećoj komemoraciji godišnjica Daytona, biti bolji izvještaj postavljen u ovom trenutku”, rekao je.

Zahvalio se NATO-u i EUFOR-u na doprinosu miru i stabilnosti u BiH.

