Visoki predstavnik Christian Schmidth : Zadnji sam visoki predstavnik! Ostajem dok ne završim zadatak! (Video)

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt gostovao je na Face TV gdje je govorio o aktuelnim temama, Miloradu Dodiku te poručio koliko planira ostati u BiH.

Christian Schmidt: “Situacija u BiH je ozbiljna! Ubuduće ćemo odgovorne zaključati i nećemo ih pustiti napolje dok ne nađu rješenje, kao u Rimu kad se bira papa! Tako je bilo i sa Dejtonom! U RS-u ima previše secesionizma! Zaustavite HAOS u RS-u! Trojka mora izmijeniti Izborni zakon, zajedno sa Čovićem, Dodikom i SDA-om! Političari u BiH moraju preskočiti vlastitu sjenu!”

Hadžifejzović: “Kad se saberu svi Vaši izvještaji, ali i rasprave u Vijeću sigurnosti, to sam ja ovako napisao, Dodik je glavni problem u državi BiH?!”

Schmidt: “Dodik – Don Kihot koji se svojim kopljem bori protiv vjetrenjača!”

Hadžifejzović: “U toj kulminaciji Dodikovih izjava nema opasnije od one koju je izgovorio prije nekoliko dana, a to je da traži spajanje eniteta RS, države Srbije, Kosova i Crne Gore u jednu državu… Znate, tako je počeo rat ovdje prije tridest i dvije-tri godine!”

Schmidt: “Preporučujem Dodiku da se ne poigrava sa državama i ljudima. Loše će to završiti po njega!”

Hadžifejzović: “Ovo je više psihološko pitanje, ali zbog Vašeg političkog iskustva možete mi odgovoriti: zašto Dodik ovo radi?”

Schmidt: “S psihijatrima treba biti pažljiv. Jedan takav, Radovan Karadžić, ovu je zemlju doveo u jad i bijedu! EU sigurno ne želi ovakovog Dodika! Ne može on biti dio EU, a da ujutro misli jedno, navečer drugo!”

Hadžifejzović: “Ja znam, siguran sam da se Dodik s ovog destruktivnog puta ne može vratiti! Zašto VELIKA EU trpi malog Dodika?”

Schmidt: “Imamo strpljenja! Strpljenje prestaje kada Dodik ili neko drugi misli da može izmanipulirati Evropljane! Nećemu mu dati pare da bi se smirio! Dodikova zemlja nije entitet RS, već je država BiH! Dodika treba poslati na trening!”

Hadžifejzović: “Kajete li se zbog nekih odluka donesenih u izbornoj noći?”

Schmidt: “Ne kajem se! Moje odluke su bile ispravne! Da ih nije bilo, ne bismo imali formiranu vlast!”

Hadžifejzović: “Nakon Vaših izbornih izmjena, SDA je šutjela, ali ja znam šta su Vam nudili, predlagali! Možete li javno otkriti da Vam je SDA predložila povećanje broja delegata u Domu naroda?!”

Schmidt: “Napisat ću memoare o svemu što sam doživio u BiH! Neki neće biti sretni zbog toga! Mogao bih biti i jasniji, direktniji, ali bolje da sada diplomatski govorim…”

Hadžifejzović: “Da li u prijedlog novog statuta Mostara postoji stara ideja o podjeli Mostara na šest gradskih općina – tri hrvatske, tri bošnjačke?”

Schmidt: “Mostar se ne može ponovo dijeliti! Ne mogu na jednoj strani biti oni, na drugoj ovi!”

Hadžifejzović: “U prošlom intervjuu ste mi rekli da imate veliki sto, pun ladica koje su pune već napisanih – potpisanih odluka! Koje su to odluke? Kakve? Šta imate napisano-potpisano?”

Schmidt: “Neću da olakšam posao političarima! Moraju sami odlučiti! Kada ne odluče – onda ja stupam na scenu! Ladica je uvijek otvorena!”

Hadžifejzović: “Imate li rješenje za državnu imovinu? Imate li već napisanu – potpisanu odluku?”

Schmidt: “Prijedlog odluke imam! Ali znajte, u EU ne možete bez zakona o držvanoj imovini! Neće biti pobijeđenih i poraženih – dobitnik će biti samo država BiH!”

Hadžifejzović: “Osjećate li se sigurno? Jeste li OK i kako reagujete na bukvalno pravne tužbe iz RS-a?”

Schmidt: “Neka znaju i Dodik i Nešić: ja ću ići tamo gdje želim i kad želim; oni se tu ništa ne pitaju! Ovo nije prijetnja nego konstatacija! Nešić me mora podržati i biti ljubazan prema meni, a mora i spriječiti da mi se bilo šta desi! Ni Dodik ni Nešić, ni bilo ko u RS-u, bilo kojem policajcu u RS-u koji mi pruža podršku ne smije učiniti ništa nažao jer ćemo tada imati diplomatski skandal, koji ću ja pokrenuti! Ako tako ne bude, Nešić će morati sam sebi postavljati pitanje je li na pravom mjestu! Srdačan pozdrav i za Nešića i za Dodika! Priznat će oni, kad-tad, da sam ja bio u pravu!

Hadžifejzović: “Bila je to jasna poruka, puna energije i odlučnosti i Dodiku, je li tako?Upravo ste i njemu odgovorili, Dodiku?”

Schmidt: “Naravno! Ovo je poruka i Dodiku! Zar stvarno misli da se tako može ponašati u Evropi, kao banjalučki BIK, kabadahija…!”

Hadžifejzović: “I za kraj, pitanje: znate li Vi koliko još ostajete u BiH kao visoki predstavnik, koliko će vam trajati mandat, da li imate ikakve informacije…? To vas pitam zato što tu i tamo od onih političara, koji Vas uglavnom ne vole, čujem preko njihovih ljudi, imam izvore: brzo će on otići, neće on još dugo tu, itd. Koliko ostajete još, ne znate?”

Schmidt: “Usnimo li nečiju smrt, produžili smo mu život! Ostat ću dugo, do kraja, dok ne završim svoj zadatak! Visoki predstavnik neće biti u BiH vječno, ali dok je OHR u BiH, to namjeravam biti ja!”

Hadžifejzović: “Dok god 5+2 ne bude ispunjeno, Vi ćete biti visoki predstavnik i dalje?”

Schmidt: “Tako namjeravam. Ako me zdravlje bude služilo i ako budemo živi dogodine, onda će tako biti.”

