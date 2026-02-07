Visoki predstavnik Christian Schmidt: “Nikada nisam bio ni na ovoj ni na onoj strani” (VIDEO)

Visoki predstavnik u BiH, , bio je gost večerašnjeg FACE TO FACE-a.

Na početku razgovora, Schmidt se osvrnuo na pokušaje Milorada Dodika da sruši Dejton.

„Nije na poziciji; pokušava da se ponovo vrati na teren. Svako to može da radi, ali niko ne smije potcijeniti činjenicu da se vladavina prava nastavlja. Na njemu je da vuče svoje poteze. Više sam zainteresovan da vidim koliko može doprinijeti budućnosti BiH. Prijeti secesijom… to nije dobro. Ono najgore što mogu da vidim je da ne dođemo do EU integracija. Hoće li BiH ostati sama? Dobro je da idemo ka EU. Dodik tome treba dati doprinos. Dodik ne smije zaboraviti zašto je Dejton uspostavljen. Svi su se dogovorili, uključujući i RS. Hajde da idemo naprijed. Vidim da Dodik nije zadovoljan Dejtonom, ali ne razumijem šta drugo može da bude osim Dejtona? Moramo sjesti zajedno. Mora se razgovarati.“

Schmidt je prokomentirao i optužbe da je blizak Hrvatima.

„Nikada nisam bio ni na ovoj ni na onoj strani. Otvoren sam za svakoga. Ostvarite rezultate. Ne možete samo sjediti u Bečkoj kafani. BiH se sjeća dobrih vremena koja su se dešavala u Bečkoj kafani. Ali.. mora se izaći iz kafane i reći: ‘Hajmo na posao'“

Dodao je da se nada da će moći u jednom momentu reći da OHR više nije potreban: „Uvjeti su 5+2. Nadam se da ću biti u mogućnosti da podnesem izvještaj u kojem kažem da BiH više ne treba OHR, da je sigurna i da odem. Ali ja sam Nijemac. Naučio sam da morate raditi do kraja mandata. Ne namjeravam odustati.“

(Face TV)