Visoki dužnosnik EU uputio oštro upozorenje i otvoreno napao Ameriku: ‘Žele nas spriječiti u našem glavnom cilju!‘

Visoki obrambeni dužnosnik Europske unije uputio je u srijedu neuobičajeno oštro upozorenje, ustvrdivši da nova američka Strategija nacionalne sigurnosti (NSS) iznenađuje svojim “jasnim antagonizmom prema Europskoj uniji” te da predstavlja geopolitički potez kojim se Europi želi spriječiti da ikad postane jedinstvena sila, objavio je Politico.

U oštrom blog-postu objavljenom samo nekoliko dana nakon što je Washington objavio svoj NSS za 2025. godinu, povjerenik EU-a za obranu Andrius Kubilius ustvrdio je da američko uokviravanje navodnog “civilizacijskog brisanja” Europe nije utemeljeno na istinskoj zabrinutosti za vrijednosti ili demokraciju, već na tvrdim američkim geopolitičkim kalkulacijama.

“Jedinstvo EU-a protivi se interesima SAD-a”, napisao je Kubilius, sažimajući logiku koja, prema njegovu mišljenju, stoji u podlozi dokumenta administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Istaknuo je odlomke u strategiji koji potiču Washington da “kultivira otpor” unutar europskih zemalja te da radi s nacionalističkim strankama koje se protive dubljoj integraciji. Kubilius je taj jezik protumačio kao dokaz da je SAD spreman “boriti se protiv Europske unije, protiv naše snage kroz jedinstvo”.

Stajalište Donalda Trumpa o Europi dodatno je naglašeno u nedavnom intervjuu za Politico, gdje je europske čelnike nazvao “slabima” te je najavio da će podržavati kandidate na europskim izborima, čak i uz rizik da time uvrijedi lokalne osjetljivosti.

Povjerenik EU-a za obranu Andrius Kubilius u svom je blog-postu napisao da Sjedinjene Države sada vide kohezivniju Europsku uniju kao potencijalnog osporavatelja američkog utjecaja.

Kubilius svjetonazor Strategije povezuje s idejama Elbridgea Colbyja, trenutačno visokog dužnosnika Pentagona. Colby u svojoj knjizi “Strategija odricanja” (The Strategy of Denial) tvrdi da SAD mora spriječiti bilo koju regiju da formira dominantnu silu sposobnu ograničiti američki pristup tržištima.

U nastavku analize nove američke Strategije nacionalne sigurnosti, povjerenik EU-a za obranu Andrius Kubilius primijetio je kako strateg Colby Europsku uniju ili “kohezivniji entitet koji iz nje proizlazi” identificira kao tijelo koje je “sposobno uspostaviti regionalnu hegemoniju i neprimjereno opteretiti ili čak isključiti američku trgovinu i angažman.”

Kubilius je naglasio kako upravo ta strateška perspektiva, a ne ideološka neslaganja, objašnjava neuobičajeno neprijateljski ton Strategije nacionalne sigurnosti prema Bruxellesu.

“Nadajmo se”, zaključio je, “da će na američkom tlu biti dovoljno razboritosti da se ne bore protiv snage koja se rađa iz europskog jedinstva.”

