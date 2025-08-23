Više od 100 stolačkih Bošnjaka pravi zid oko budućeg mezaristana, stigao i EUFOR (VIDEO)

Više od 100 stolačkih Bošnjaka jutros je dobrovoljno počelo zidanje zida oko budućeg mezaristana na lokaciji Poprati-Popržen u blizini Radimlje. Za ovu lokaciju je gradska administracija Stoca izdala Rješenje za gradnju mezaristana, pa ga potom poništila.

Prošle sedmice Gradsko vijeće Stoca je usvojilo Prostorni plan za period od 2024. do 2034. godine. Ovim planom je lokacija predviđena za mezarje premještena, kako su poručili Bošnjaci Stoca, na krajnje neprihvatljivu lokaciju, u nepristupačno i zabačeno područje Dragovilja prema Ljubinju, tik uz entitetsku liniju razgraničenja.

Gradonačelnik Stjepan Bošković poriče ove tvrdnje te kaže da se parcele nalaze u urbanoj zoni. Problem je, kaže Bošković, sa postojeća dva harema, jer su popunjena sva mjesta.

“Našli smo lokaciju koja je unutar urbanističkog dijela grada Stoca”, rekao je za Televiziju Herceg-Bosna gradonačelnik Bošković. A zidanje zida oko mezarja nadgledaju pripadnici EUFOR-a.

(Kliker.info-FTV)