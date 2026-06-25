Nakon pobjede bh. reprezentacije protiv Katara 3:1, još uvijek nije bilo osigurano mjesto u nokaut fazi, jer se čekao rasplet u drugim grupama, odnosno da se vidi da li će naša reprezenatcija ipak biti među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.

Na svu sreću nismo dugo čekali. Ispostavilo se da meč Brazila i Škotske može odlučiti da li već sada BiH ide u šesnaestinu finala, a ono što je trebalo timu Sergeja Barbareza jeste pobjeda Brazila.

Upravo to se i desilo, Brazil je pobijedio Škotsku sa 3:0 i tako “trasirao put” bh. timu među 32 najbolje ekipe Svjetskog prvenstva. Tek sada ono pravo slavlje može da počne, jer BiH je i definitivno u šesnaestini finala.

(Kliker.info-FTV)