Viktor Orban : Mađarska ne treba usvojiti euro jer se EU “raspada”

Mađarska ne bi trebala usvojiti valutu euro jer se Europska unija “raspada” te Mađarska ne bi trebala dodatno vezati svoju sudbinu uz blok, kazao je mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak u intervjuu za portal EconomX.

Mađarska, koja za većinu svoje trgovine ovisi o 27-članom bloku te je modernizirala svoje gospodarstvo milijardama eura iz fondova EU-a kojem se pridružila prije dva desetljeća, trenutno ne ispunjava uvjete za usvajanje zajedničke valute.

Za razliku od Danske, Mađarska nema izuzeće od eura i mora ga uvesti. Neki od njenih susjeda na istočnom krilu EU-a, uključujući Poljsku, Češku i Rumunjsku, također zasad nisu dio europodručja.

Orban, koji je na vlasti od 2010., sve je glasniji kritičar Unije, koja je suspendirala milijarde eura sredstava za Mađarsku zbog njegovih reformi koje se tiču vladavine prava.

“Mađarska ne bi trebala vezati svoju sudbinu uz Europsku uniju bliže nego sad, a usvajanje eura bi bila najbliža moguća veza”, rekao je.

Orbanovi komentari su suprotni politikama njegovog opozicionog suparnika Petera Magyara, čiji se program temelji na obećanju da će odmrznuti suspendirana sredstva EU-a te jednu od najsiromašnijih gospodarstava bloka približiti usvajanju eura.

Očekuje se da će se parlamentarni izbori održati u proljeće 2026., no datum još nije određen.

Premda je Orban izbjegavao izravno komentirati politiku središnje banke otkako ju je u aprilu preuzeo njegov bivši ministar financija Mihaly Varga, premijer je u ponedjeljak rekao da su kamatne stope od 6,5 posto, najviše u Europskoj uniji, “više nego što bi mogle biti”.

Prošlo je godinu dana otkako je banka prestala smanjivati kamatne stope što je pomoglo ojačati lokalnu valutu forint u odnosu na euro u sklopu pokušaju banke da spriječi odljev ušteđevina prema stranim valutama, uključujući euro.

