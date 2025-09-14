Vijest za pamćenje : U škole Tuzlanskog kantona se iz inostranstva vratilo 136 učenika

Prošle godine iz inostranstva su se vratila 82 učenika što znači da je ove godine povratak učenika značajno povećan. Ova vijest nije samo radosna, već i snažna poruka ohrabrenja svima koji žele da svoj život i budućnost grade u Bosni i Hercegovini, ističe ministar Omerović.

“Ovim učenicima poručujem: Dobro došli u Bosnu i Hercegovinu! Iako neki od vas možda nisu rođeni u ovoj zemlji, ona je vaša jedina domovina. Vaši nastavnici su vas srdačno dočekali, dobili ste besplatne udžbenike, a vama i vašim roditeljima su na raspolaganju različiti programi koje realizira Ministarstvo obrazovanja i nauke, odnosno Vlada Tuzlanskog kantona. U škole smo ove godine uložili oko 6 miliona maraka, i nastavit ćemo s ulaganjima, jer želimo da naši učenici imaju najbolje uslove za učenje i napredak”, kazao je Omerović.

Kada je riječ o strukturi, u osnovne škole se vratilo 116 učenika, a u srednje škole 20 učenika. Prema lokalnim zajednicama, najveći broj povratnika upisan je u Tuzli (46), zatim u Srebreniku (24), Živinicama (22), Lukavcu (14), Gradačcu (14), Gračanici (9), Čeliću (4), te po jedan učenik u Kalesiji, Teočaku i Banovićima.

Učenici su se vratili iz ukupno 19 država. Najviše ih je stiglo iz Njemačke (44), zatim iz Slovenije (28), Sjedinjenih Američkih Država (11), Francuske (7), Švicarske (7), Švedske (5), Srbije (5), Austrije (4), dok iz ostalih zemalja dolazi ukupno 25 učenika.

Važno je napomenuti da među ovih 136 učenika, njih pet nisu državljani Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-Vijesti)