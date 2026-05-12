Vijeće sigurnosti UN-a raspravlja o BiH: U fokusu 69. izvještaj OHR-a (VIDEO)
Visoki predstavnik Christian Schmidt obraća se danas Vijeću sigurnosti UN-a i predstavlja 69. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o statusu provedbe mira u Bosni i Hercegovini.
U fokusu 69. izvještaj OHR-a: Udar na ustavni poredak
Glavni fokus sjednice je 69. redovni izvještaj visokog predstavnika u ostavci Christiana Schmidta.
Schmidt u svom izvještaju precizno mapira ključne probleme:
- Blokada Doma naroda i Ustavnog suda BiH: Visoki predstavnik naglašava da svjesno onemogućavanje rada ovih institucija direktno ugrožava ustavni poredak.
- Ekonomska stabilnost: Upozorava se da politička kriza i pravna nesigurnost tjeraju strane investitore i ugrožavaju ekonomsku opstojnost građana.
Secesionizam: Retorika o “mirnom razdruživanju” označena je kao direktno kršenje Dejtonskog sporazuma.
Poseban akcent današnjeg zasjedanja je na činjenici da se pred članicama Vijeća sigurnosti nalaze dva potpuno suprotstavljena izvještaja o stanju u zemlji. Dok visoki predstavnik Christian Schmidt u svom službenom dokumentu precizno detektuje secesionističku retoriku i blokade državnih institucija kao glavne kočnice stabilnosti, Vlada Republike Srpske poslala je svoj “alternativni” izvještaj u kojem svu odgovornost prebacuje na OHR i bošnjačke lidere.
Ovakav diplomatski dualitet dodatno produbljuje jaz pred međunarodnom zajednicom, s obzirom na to da dokument iz Banje Luke sadrži i skandalozne optužbe o navodnom radikalizmu u Federaciji BiH, dok Schmidtov izvještaj upozorava da upravo takvi narativi i pokušaji uvođenja “trećeg entiteta” direktno ugrožavaju ustavni poredak i ekonomski opstanak Bosne i Hercegovine.
Vlada RS uputila “alternativni izvještaj”: Skandalozne optužbe na račun FBiH
Kako smo već spomenuli, kao i prethodnih godina, Vlada Republike Srpske uputila je Generalnom sekretaru UN-a svoj alternativni polugodišnji izvještaj. U dokumentu se svu odgovornost za političku krizu prebacuje na visokog predstavnika i bošnjačke političare.
Ipak, ovaj izvještaj ide korak dalje u pokušaju diskreditacije drugog entiteta. RS u dokumentu iznosi skandalozne i ničim utemeljene tvrdnje o “rastućem radikalnom islamu i antisemitizmu” u Federaciji BiH, nastojeći tako skrenuti pažnju s unutrašnjih političkih problema.
Također, ponavljaju se stare teze o Schmidtovom “nedostatku mandata” i nezakonitom upravljanju putem dekreta.
Obraćanje Denisa Bećirovića pred svjetskim liderima
Poseban značaj današnjoj sjednici daje najavljeno obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, Denisa Bećirovića. Kako se saznaje, Bećirović će pred Savjetom bezbjednosti nastupiti s jasnim argumentima u odbrani državnih institucija.
Očekuje se da će on Ukazati na štetnost blokada koje orkestrirano dolaze iz RS te pozvati međunarodnu zajednicu na odlučnije zaustavljanje napada na Ustavni sud BiH kao i to da će naglasiti važnost nastavka euroatlantskog puta kao jedinog garanta mira i stabilnosti na Balkanu.
Presudni momenti: Sudbina EUFOR-a i stranih sudija
Osim rasprave o izvještaju, današnja sjednica je ključna i zbog šireg angažmana međunarodne zajednice. Članice Vijeća sigurnosti razgovarat će o produženju misije EUFOR Althea, čija je uloga u očuvanju sigurnog okruženja u BiH trenutno od vitalnog značaja.
Također, očekuje se žustra rasprava o statusu stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, čiji odlazak uporno zahtijevaju vlasti iz RS-a uz podršku Rusije i Kine, dok zapadne sile smatraju da je njihovo prisustvo neophodno sve dok država ne postigne punu pravnu zrelost i stabilnost.
Sjednica će biti prilika i da se vidi kakav će stav zauzeti nova američka administracija, s obzirom na nedavne promjene u vanjskopolitičkom kursu Washingtona prema Balkanu.
(Kliker.info-N1)
