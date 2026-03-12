Vijeće sigurnosti osudilo napade Irana, BiH kosponzor Rezolucije
12 Marta
05:28 2026
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija glasalo je za rezoluciju koju su predložile zaljevske države, a koja je imala više od 130 kosponzora.
Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, dok su Rusija i Kina bile suzdržane.
Među državama kosponzorima Rezolucije bila je i Bosna i Hercegovina.
Rezolucija osuđuje napade Irana na zaljevske države i Jordan. Također zahtijeva trenutni prekid svih napada i prijetnji od strane Irana, uključujući i one koje se provode putem posredničkih grupa (proxy snaga).
Dokument također osuđuje bilo kakve poteze Teherana koji bi mogli zatvoriti ili ometati međunarodnu plovidbu kroz ključni Hormuški moreuz (Strait of Hormuz).
U rezoluciji nije spomenuto zračno bombardovanje Irana od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
