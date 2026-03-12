Vijeće sigurnosti osudilo napade Irana, BiH kosponzor Rezolucije

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, dok su Rusija i Kina bile suzdržane.

Među državama kosponzorima Rezolucije bila je i Bosna i Hercegovina.

Rezolucija osuđuje napade Irana na zaljevske države i Jordan. Također zahtijeva trenutni prekid svih napada i prijetnji od strane Irana, uključujući i one koje se provode putem posredničkih grupa (proxy snaga).

Dokument također osuđuje bilo kakve poteze Teherana koji bi mogli zatvoriti ili ometati međunarodnu plovidbu kroz ključni Hormuški moreuz (Strait of Hormuz).

U rezoluciji nije spomenuto zračno bombardovanje Irana od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

