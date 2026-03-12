hamburger-icon

Kliker.info

Vijeće sigurnosti osudilo napade Irana, BiH kosponzor Rezolucije

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Vijeće sigurnosti osudilo napade Irana, BiH kosponzor Rezolucije

12 Marta
05:28 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija glasalo je za rezoluciju koju su predložile zaljevske države, a koja je imala više od 130 kosponzora.

Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za, dok su Rusija i Kina bile suzdržane.

Među državama kosponzorima Rezolucije bila je i Bosna i Hercegovina.

Rezolucija osuđuje napade Irana na zaljevske države i Jordan. Također zahtijeva trenutni prekid svih napada i prijetnji od strane Irana, uključujući i one koje se provode putem posredničkih grupa (proxy snaga).

Dokument također osuđuje bilo kakve poteze Teherana koji bi mogli zatvoriti ili ometati međunarodnu plovidbu kroz ključni Hormuški moreuz (Strait of Hormuz).

U rezoluciji nije spomenuto zračno bombardovanje Irana od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

(Kliker.info-Vijesti)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku