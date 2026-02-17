Vijeće roditelja Kantona Sarajevo podržalo učešće učenika na protestima: “Mladi imaju pravo biti dio demokratskih procesa”

Vijeće roditelja Kantona Sarajevo (VRKS) uputilo je javni apel roditeljima, nastavnicima, školama, institucijama i medijima povodom najavljenih protesta u Sarajevu koji će se održavati i narednih dana. U saopštenju naglašavaju da će podržati svakog roditelja, kao i svakog učenika i učenicu koji izraze želju da se priključe protestima, ističući da je pravo na slobodu okupljanja važan segment razvoja demokratske svijesti i ljudskih prava.

Iz Vijeća poručuju da je podrška mladima u izražavanju stavova dio odgovornog roditeljstva, ali i šire društvene obaveze.

„Pravo na slobodu okupljanja je važan element u razvoju demokratske svijesti, ljudskih prava i vrijednosti svakog učenika i učenice“, navode iz Vijeća roditelja, dodajući da djecu treba ohrabriti da aktivno i odgovorno učestvuju u društvenim procesima.

Istovremeno, naglašavaju da je obaveza roditelja da djecu upute na dostojanstveno i mirno ponašanje tokom protesta, te da svoje stavove izražavaju nenasilno, samim prisustvom i podrškom zahtjevima organizatora.

Vijeće roditelja upozorava i na moguće pokušaje manipulacije, apelirajući da učenici ne nasjedaju na provokacije, da se kreću u grupama i ostanu uz ostale koji protestuju mirno i dostojanstveno.

Poseban poziv upućen je nastavnicima i nastavnicama da u školama otvore prostor za razgovor o protestima, potaknu kritičko razmišljanje i omoguće učenicima da odgovore na pitanje: „Zašto idem na proteste?“ Na taj način, smatraju u VRKS-u, mladi dobijaju priliku da promišljeno i odgovorno formiraju vlastite stavove.

Od menadžmenta škola očekuju razumijevanje prema učenicima, dok od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo traže da osigura punu zaštitu svim učesnicima protesta i time obezbijedi uslove za mirno okupljanje.

U saopćenju se apeluje i na medije da o protestima, a posebno o učešću srednjoškolaca, izvještavaju objektivno i odgovorno.

„Važno je ne plasirati tendenciozne i neprovjerene informacije, jer se tako stvara pogrešan dojam o prirodi protesta i o našoj djeci“, poručuju iz Vijeća roditelja, ističući da mediji moraju biti u službi istine i stvaranja objektivne slike o događajima.

Na kraju, posebna poruka upućena je Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, od kojeg traže podršku mladima i razumijevanje njihove potrebe da budu dio demokratskih procesa koji su, kako navode, važni i za njihov odgoj i za obrazovanje.

Vijeće roditelja zaključuje da je aktivno i odgovorno učešće mladih u društvenim pitanjima temelj izgradnje demokratskog društva, te da je zadatak svih aktera – porodice, škole, institucija i medija – da im u tome pruže podršku i sigurnost.

(Kliker.info-Buka)