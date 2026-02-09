hamburger-icon

Vijeće ministara jednoglasno usvojilo Program reformi BiH 2025: Dokument upućen u sjedište NATO-a (VIDEO)

Vijeće ministara jednoglasno usvojilo Program reformi BiH 2025: Dokument upućen u sjedište NATO-a (VIDEO)

09 Februara
19:16 2026
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Program reformi Bosne i Hercegovine za 2025. godinu čiji je predlagač Komisija za saradnju s NATO-om. Ministri bi trebali razmatrati i Prijedlog odluke o osnivanju Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine.

Na dnevnom redu je i Nacrt ugovora o grantu između naše države i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan.

Trebala bi biti razmatrana Informacija o mogućem vojnom doprinosu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine misiji Međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi.

“Naredni nam je korak takozvana samoprocjena i onda bismo trebali ići na razgovore, vjerujem koncem trećeg ili polovinom četvrtog mjeseca u Bruxelles, kada će Sjeveroatlanstki savez ocijeniti koje su to naše ispunjenosti u odnosu na zacrtane Programe reformi za ‘25, ’24. i ‘23. godinu”, rekao je Josip Brkić, zamjenik ministra u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

(Kliker.info-FTV)

