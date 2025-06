Vidovdan u Beogradu: Možda sve, možda ništa

U subotu oko šest popodne, kada bi masa trebalo da ispuni Slaviju, žega će biti podnošljivija nego prethodnih dana. Najavljuje se 29 stepeni, možda oblačno, bez kiše.

Divovski kružni tok nije ranije bio mjesto srpskih protesta, ali je tokom studentske bune zadobio značaj. Tamo, ako je masa dovoljno velika, nastaju impresivne slike iz drona, hiljade svjetiljki mobilnih telefona kad mrak padne na Beograd.

Vidovdan, mitski dan srpske istorije, možda će postati bogatiji za jedan veliki miting od kojeg su očekivanja među opoziciono orijentisanim građanima ponovo ogromna.

Podgrijali su ih studenti u blokadama kad su u otvorenom pismu Skupštini Srbije postavili ultimatum – raspisivanje izbora i uklanjanje šatorskog naselja „studenata koji žele da uče“ u centru grada. Ili to, ili „građanska neposlušnost“.

Šta će se tačno desiti u subotu u 21 čas, pošto vlasti ne ispune ultimatum? To za sada niko još ne zna.

Broj (ni)je bitan

Studenti po običaju kriju karte, dok režimski mediji tvrde da su „raskrinkali plan“ – ići će se, navodno, na blokade Autokomande, Brankovog mosta, deponije Vinča, na „nasilje“ i „teranje“ stranih investitora iz zemlje.

Filozof Vladimir Milutinović, koji će i sam biti na protestu, ništa slično ne očekuje. Nikakvu dramu, niti dan odluke. „Očekujem samo da se pokaže da studentsko-građanski pokret raste“, kaže on za DW.

To ne znači, precizira, da će biti više ljudi nego na skupu 15. marta. Tada se, prema procjeni Arhiva javnih skupova, okupilo oko 325.000 ljudi. Krajem juna, kad su mnogi već na odmorima, ponavljanje tolike masovnosti vjerovatno nije realno.

„Ali, broj ljudi treba da pokaže da smo svi tu na istim političkim pozicijama na kojima smo bili u martu“, nastavlja Milutinović. „Dakle, na Vidovdan bi trebalo da se osjeti kako kroz sve otvorene prozore već duva vjetar promjena koji su podigli studenti i studentkinje Srbije. Da se političko vrijeme razvedrava i da se jasno vidi ko je ko i ko je gdje.“

Faza „mrcvarenja”

Od protesta sredinom marta, rovovi su iskopani, ali na frontu nije bilo većih pomjeranja. Studenti su sve bivše zahtjeve pretočili u jedan – vanredne izbore.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za to neće ni da čuje. Kaže – izbora će biti tek u decembru 2026. godine, kad se sve pripremi za Ekspo, mezimče vlasti koje će, sa raznim prikopčanim infrastrukturnim projektima, koštati oko 18 milijardi evra.

Vučić još navodi da od protesta na Vidovdan „neće biti ništa“, koliko god naroda da dođe i koliko god da su bijesni. „Ne razumiju da postoje ljudi koji žive i bore se za Srbiju, ljudi koje ne možete uplašiti, ni ucijeniti, ljudi koji se ničega i nikoga ne plaše“, pohvalio se Vučić na Instagramu u četvrtak.

Iako je linija fronta utvrđena, dešava se svašta – blokade traju, ali sve više fakulteta pokušava da ih zaobiđe onlajn-nastavom. Pred protest se nastavljaju privođenja ljudi koji navodno planiraju „krvoproliće“. Otkazi se dijele u medijima i školama.

Poslije snažnog naleta protesta nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu i smrti šesnaestoro ljudi, kada vlasti nisu znale kako da reaguju, sada je faza „mrcvarenja“. Tako misli politikolog Duško Radosavljević, dodajući da to „mrcvarenje“ ide uz karakter šefa države.

„Iz sebi znanih interesa, za koje mi mislimo da su duboko koruptivni, on ne želi, ne može i neće da odstupi, iako zna da su protiv njega i režima pretežni dijelovi društva koji ne žele da i dalje upropaštava državu i građane. U situaciji grogiranog boksera, on udara i lijevo i desno, te promašuje pod vidnim dejstvom straha“, rekao je Radosavljević za beogradski magazin „Vreme“.

Ako je vlast „grogirana”, još se čeka nokaut od strane studenata i građana, kaže politikolog, ili „još neka fatalna greška režima koja bi označila njegov kraj“.

Ko ima više vremena

No, i nestrpljivost spada u ritual svih protestnih tura u Srbiji. Pa i ove, koja traje najduže.

Mnogi su poslije 15. marta bili razočarani zato što su se svi naprosto razišli kućama. Govorilo se o „protraćenoj energiji“ i „propuštenoj šansi“. To i studente stavlja pod pritisak da ovog puta naprave drukčiji protest, možda i radikalniji. I da se nadaju da će ih građani slijediti.

Analitičari koji su kritički nastrojeni prema režimu vjeruju da samo veliki pritisak ulice može natjerati Vučića na vanredne izbore, kojima je ranije često i rado pribjegavao. Jer, kažu, popularnost Srpske napredne stranke dramatično je opala.

Tako je Nova srpska politička misao (NSPM) objavila da bi danas SNS imala 33,5 odsto glasova, a ujedinjena lista opozicije i studenata 43,6 odsto – s tim da SNS postoji, a „ujedinjena lista“ je s druge strane pod znakom pitanja.

Đorđa Vukadinovića, urednika NSPM, ne iznenađuje takav odnos snaga, ali ga iznenađuje što se održava od marta. „Zato što jeste došlo do zamora materijala na protestnoj strani, ali je i dalje isto stanje. To znači da je jasna većina građana protiv Vučića“, kazao je Vukadinović za televiziju N1.

Za Vladimira Milutinovića to znači upravo da nestrpljenja ne treba da bude. „Ako studentski pokret raste, on će početi da kontroliše situaciju, a njihovi oponenti će moći samo da gledaju kako im svakog dana kopni podrška, pa neka izbore raspišu kada žele“, dodaje on za DW.

U tom čekanju će morati da se riješe neka druga pitanja, recimo kako završiti fakultetsku godinu i otpočeti novu. O tome na samim univerzitetima ima nejedinstva, ali to je vjerovatno pitanje za poslije protesta.

Strah od nasilja

Sve te želje, namjere, planovi i iluzije sliće se u centar Beograda na Vidovdan i niko ne može da predvidi ishod.

Ni strah od nasilja nije neopravdan – vlast je optužena da je na prošlom velikom protestu demonstrante u Ulici kralja Milana napala zvučnim oružjem, što je vodilo stampedu, povredama i psihičkim tegobama.

Ovog puta, Vučić (u prvom licu množine) najavljuje da će policija biti spremna da interveniše protiv „nasilnika“ koji „žele zlo svojoj zemlji, državi i narodu“.

„Budemo li morali, naravno da ćemo intervenisati, ali se nadam da nas neće naterati na to“, rekao je, ponavljajući optužbe da su na drugoj strani nasilnici.

A studenti u blokadi su, čak i pišući ultimatum, ponovili da se protive svakom nasilju i da nikad nasilni nisu bili.

Možda su Vučićeve riječi dio oprobane taktike – da se narod uplaši, pa da poneko uopšte ne krene na protest.

Ako se protest zaista produži u blokade, za nedjelju meteorolozi najavljuju prihvatljivih 30 stepeni, sunčano. Iduća sedmica biće paklena.

