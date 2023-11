Vesna Pusić : Samostalnost RS ne dolazi u obzir – niti bi je iko prepoznao, priznao ili pustio bilo gdje

Evropska komisija objavila je danas izvještaj o napretku i ispunjavanju preuzetih obaveza na evropskom putu Bosne i Hercegovine. U njemu se, pored pohvalnih koraka kao što su brzo formiranje Vijeća ministara BiH, napominje i na one nepovoljne, poput toga, između ostalog, da je entitet Republika Srpska donio niz protivustavnih zakona.

Kako na Dodikove poteze gleda nekadašnja šefica hrvatske diplomatije i jedna od najzaslužnijih osoba za uspješnu evropsku integraciju ove zemlje – pitali smo u Pressingu. Vesna Pusić, između ostalog, i univerzitetska profesorica, naglašava kako Dodik retoriku koristi ne samo za destabilizaciju BiH, nego i Zapadnog Balkana, a time posredno i cijele Evropske unije – što je cilj Vladimira Putina.

Dodik, osim što se spominje u današnjem izvještaju, u posljednje vrijeme je ponovno poručivao kako država ne funkcioniše, te da nije odustao od nezavisnosti entiteta RS. Učinio je to u intervjuu za hrvatski Nacional.

“Dodik je problem koji je zapušten od međunarodne zajednice, pa je zato i narastao do ovih dimenzija. Ali, bilo kakva samostalnost RS niti dolazi u obzir, niti bi je iko prepoznao, priznao ili pustio bilo gdje. On to koristi za stalnu destabilizaciju, jer misli da u mutnim vodama najuspješnije pliva. Time destabilizira i cijelu regiju, ali i EU, što je jedan od ciljeva Vladimira Putina. Putin misli da – destabilizirajući Bosnu i Hercegovinu – destabilira Zapadni Balkan, a time posredno i Evropsku uniju”, mišljenja je Vesna Pusić.

Na Dodikovu tvrdnju kako u ovom trenutku postoji 15 država koje bi entitet RS priznale kao samostalnu državu, Pusić kroz smijeh podsjeća na slovenačku poslovicu “riječ nije konj!”.

Na još jednu tvrdnju predsjednika RS iz istog intervjua, kada je izjavio kako bi i za “Hrvatsku bilo najbolje da se formira Herceg-Bosna”, Pusić podcrtava kako je Hrvatska bez teritorijalnih aspiracija prema Bosni i Hercegovini.

“Mi smo tu lošu politiku platili, prevazišli i sada je dosta!”, naglasila je.

No, da li je u današnjim prilikama, za premijera Hrvatske, Andreja Plenkovića, predsjednik sestrinske HDZ-a BiH, Dragan Čović, problem zbog bliskog partnerstva sa Dodikovim SNSD-om?

“Čović je danas manji problem za Plenkovića, nego je to bio prije godinu dana. Čović je imao određenu tendenciju da vis-a-vis Plenkovića zauzme sličnu poziciju kao što je Dodik vis-a-vis Vučića. To znači da ga na određeni način ucjenjuje, postavljajući sebe kao kriterij apsolutnog hrvatstva. Mislim da je to Plenković uspio srezati, te da danas nije u toj poziciji koja mu je prijetnja vezano za Čovića”, stava je Pusić.

S tim u vezi, dodala je i mišljenje kako Dodik mnogo bolju komunikaciju ostvaruje i njeguje s Putinom, u odnosu na predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, te da Vučiću jednim dijelom, drži tempo, barem što se tiče nacionalizma.

Podsjetila je i na sve manji broj Hrvata u BiH, te na svoj strah da bi sa “ovakvom politikom mogli postepeno i nestati.”

Pusić je u Pressingu u programu N1 analizirala danas saopćenu odluku Evropske komisije , na osnovu koje je BiH dobila uvjetno zeleno svjetlo za početak pregovora sa EU. Građanima je poručila kako su upravo oni sada glavni saveznici Unije.

(Kliker.info-N1)