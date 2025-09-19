hamburger-icon

Veliko istraživanje potvrdilo: jeftini lijek kojeg svi imamo u kućnoj apoteci pomaže u borbi protiv raka crijeva!

Veliko istraživanje potvrdilo: jeftini lijek kojeg svi imamo u kućnoj apoteci pomaže u borbi protiv raka crijeva!

19 Septembra

19 Septembra
06:02 2025
Novo veliko istraživanje, objavljeno u New England Journal of Medicine, donosi nadu pacijentima s rakom debelog crijeva. Prema nalazima švedskih znanstvenika, svakodnevna niska doza aspirina može značajno smanjiti rizik od povratka bolesti nakon operacije, kod pacijenata s određenim genetskim mutacijama.

Istraživanje je pokazalo da je kod pacijenata koji su uzimali aspirin vjerojatnost povratka raka u sljedeće tri godine bila upola manja u usporedbi s onima koji su uzimali placebo. Ovo otkriće je posebno značajno jer je rak debelog crijeva, koji uključuje rak rektuma i debelog crijeva, jedan od najagresivnijih oblika bolesti s visokom stopom metastaza, odnosno širenja na druge dijelove tijela.

Personalizirano liječenje uz jeftin i dostupan lijek

Istraživači s Karolinska Instituta proučavali su pacijente čiji su tumori imali specifične genetske mutacije, posebno one u signalnom putu PIK3. Ovaj put je ključan za kontrolu rasta i diobe stanica, a njegov “kvar” može dovesti do nekontrolirane reprodukcije stanica i razvoja raka. Oko 40% pacijenata s rakom debelog crijeva ima takve mutacije, što ovo otkriće čini relevantnim za velik dio oboljelih.

Voditeljica studije, profesorica Anna Martling, naglašava da aspirin ovdje služi kao precizna medicina – ciljano liječenje prilagođeno genetskom profilu pacijenta. “Aspirin je lijek koji je lako dostupan i iznimno je jeftin u usporedbi s mnogim modernim lijekovima protiv raka, što je vrlo pozitivno,” rekla je Martling.

Rezultati istraživanja podupiru ideju da aspirin djeluje na smanjenje upala, čime stvara nepovoljno okruženje za rast stanica raka. Također se smatra da utječe na aktivnost krvnih pločica, koje tumorskim stanicama pomažu da se “sakriju” od imunološkog sustava.

Potencijal za promjenu kliničke prakse

Iako su se slične pretpostavke javljale u prethodnim studijama, ovo je prvo randomizirano kliničko ispitivanje koje je potvrdilo da aspirin može spriječiti povratak raka. Zbog ovakvih rezultata, profesorica Martling vjeruje da će ovo otkriće promijeniti kliničku praksu i naglašava potrebu za genetskim testiranjem svih pacijenata s rakom debelog crijeva kako bi se utvrdilo tko bi imao koristi od ovog jeftinog i lako dostupnog tretmana.

Važno je napomenuti da, unatoč obećavajućim rezultatima, dugoročno uzimanje aspirina nosi određene rizike, uključujući probleme sa želucem i krvarenja. Stoga se ne preporučuje osobama s čirevima, poremećajima krvarenja ili astmom, te je uvijek potreban nadzor liječnika.

Rak debelog crijeva globalni je problem s gotovo 2 milijuna novih dijagnoza i skoro milijun smrti godišnje. Iako je očekivana stopa preživljenja nakon 10 godina nešto više od 50%, nova istraživanja poput ovog otvaraju vrata za napredak u borbi protiv ove bolesti.

U ispitivanje uključeno više od 3500 pacijenata

Prof. Martling i njezini kolege regrutirali su više od 3500 pacijenata kojima su uklonjeni tumori debelog crijeva u bolnicama u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj i Finskoj. Genetska ispitivanja 2980 pacijenata pokazala su da je 1103, odnosno 37 %, imalo mutacije u genima koji čine biološki put nazvan PI3K, a koji je uključen u rak debelog crijeva.

Pacijenti s mutacijama nasumično su podijeljeni u dvije skupine: jedna je uzimala 160 mg aspirina dnevno, a druga placebo, tijekom tri godine nakon operacije. Rezultati istraživanja pokazali su da je kod pacijenata koji su uzimali aspirin vjerojatnost povratka raka bila 55 % manja nego kod onih koji su uzimali placebo.

(Slobodna Dalmacija)

