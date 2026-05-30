Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Arsenala odigrali su finale Lige prvaka koje je nakon penal drame okončan u korist Parižana.

Arsenal je do vodstva stigao već u 5. minuti nakon greške Marquinhosa, koju je iskoristio Kai Havertz i doveo londonski tim u prednost.

PSG je prvi put ozbiljnije zaprijetio u 13. minuti kada je Fabian Ruiz šutirao iz dobre pozicije, ali je lopta otišla pored gola.

Isti igrač imao je još jednu veliku priliku u 45. minuti, ali ni tada nije uspio zatresti mrežu.

U 65. minuti Ousmane Dembélé je sa bijele tačke pogodio za izjednačenje, nakon što je Mosquera napravio jedanaesterac nad Kvaratskhelijom.

U nastavku susreta PSG je uglavnom bio opasniji i konkretniji, te je držao bolji ritam igre tokom drugog poluvremena. Prvo je u 72. minuti Dembélé je imao novu veliku priliku, a zatim je u 77. minuti Kvaratskhelija pogodio stativu gola Arsenala.

U 89. minuti Vitinha je pokušao s vrha šesnaesterca, ali je njegov udarac završio tik iznad prečke.

U 97. minuti Barcola je imao veliku priliku nakon brze kontre, ali je njegov udarac završio samo na spoljnom dijelu mreže, pa je meč otišao u produžetke.

Iako u dodatnih 30 minuta nije bilo mnogo velikih prilika, viđeno je nekoliko uzbudljivih situacija pred oba gola. Arsenal je bio bliži pogotku u samoj završnici produžetaka, kada su fudbaleri londonskog tima u kratkom vremenskom razmaku stvorili dvije dobre prilike, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže.

Kako do kraja nije bilo promjene rezultata, pitanje novog prvaka Evrope odlučeno je izvođenjem jedanaesteraca.

Za Parižane sigurni su bili Ramos, Doue, Hakimi, promašio je Mendes. Za Topnike su pogađali Gyökeres, Rice, Martinelli promašio je Eze, a tragičar je bio Gabriel u petoj seriji.

