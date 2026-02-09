Veliko finale NFL-a : Seattle Seahawksi pobjednici Super Bowla

Ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29-13.

Za Seahawkse je to drugi naslov u četvrtom finalu, a do sada jedini Super Bowl su osvojili 2013.

S druge strane Petriotsi su 12. finalu upisali šesti poraz.

Na poluvremenu utakmice u “Half time showu” glavna zvijezda bio je portorikanski reper i pjevač Bad Bunny koji je postao prvi latinoamerički solo izvođač koji je predvodi Halftime Show.

Prvo poluvrijeme

Glavni treneri Mike Macdonald (Seattle) i Mike Vrabel (New England) u prvom poluvremenu nisu uspijevali upogoniti napade predvođene quarterbackovima Samom Darnoldom i Drakeom Mayeom. Umjesto napadački atraktivnog susreta gledali smo rovovsku bitku u kojoj su obrane dominirale.

Prve poene na utakmici postigao je kicker Seattlea, Jason Myers, koji je pogodio s 33 jarda u prvoj te 39 i 41 jarda u drugoj četvrtini. U prvom poluvremenu nije bilo touchdowna, a najbliže su bili Seahawksi. Međutim, dodavanje Darnolda za Jaxona Smith-Njigbu blokirao je Christian Gonzalez.

Drugo poluvrijeme

U trećoj četvrtini vidjeli smo još jedan field goal Myersa te fumble Mayea. QB Patriotsa je cijelu utakmicu dugo držao loptu i bio na rubu rušenja, a u završnici treće dionice iz njegovih ruku izbio ju je Derrick Hall. Seahawksi su skočili na loptu i preuzeli posjed na 37 jardi suparničke polovice.

Par trenutaka kasnije vidjeli smo prvi touchdown na susretu. Darnold se izvukao i bacio udesno za AJ-a Barnera, a on uhvatio loptu. Myers je pogodio extra point i Seattle je otišao na 19:0.

Puno poena u završnici

Iako Patriotsi dotad nisu uspijevali doći ni u poziciju za field goal, postigli su dva touchdowna do kraja utakmice. Maye je najprije dvama fantastičnim dodavanjima na Macka Hollinsa izbjegao potpuni debakl Patriotsa, koji su došli do 19:7.

Ubrzali su akcije u idućem napadu i Maye je u toj situaciji pogriješio. Promašio je hvatača Kylea Williamsa, Julian Love je presjekao dodavanje, a Myers u tom napadu pogodio peti field goal, što je rekord u povijesti Super Bowla.

Patriotsi nisu odustajali, ali Maye je ponovno pogriješio. Devon Witherspoon ga je srušio, a Uchenna Nwosu pokupio loptu i odnio je do touchdowna za 29:7. Kada je već utakmica bila riješena, Rhamondre Stevenson je primio kratko dodavanje Mayea i postigao touchdown za konačnih 29:13.

