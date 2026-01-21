Veliki razvod u Davosu: Američki saveznici povlače crvenu liniju s Trumpom

Najbliži saveznici Amerike proglasili su u utorak kraj globalnog poretka kojim upravljaju SAD, zaključivši da je neumoljiva prisila predsjednika Trumpa otkrila njegove fatalne nedostatke.

Zašto je to važno, pitaju novinari američkog portala Axios Zachary Basu i Barak Ravid i odgovaraju da su očito prošla vremena kada su svjetski lideri oklijevali oko Trumpa, čija je prva godina na vlasti – obilježena krizom oko Grenlanda – kristalizirala strahove da se stari poredak ne može spasiti.

“Biti sretan vazal je jedno. Biti bijedan rob je nešto drugo”, rekao je belgijski premijer Bart De Wever o Trumpovim prijetnjama uvođenjem tarifa na

Photo: Andrew Harnik/Getty Image

Grenland. “Ako sada odustanete, izgubit ćete dostojanstvo.”

Neobično otvorena retorika odjekivala je Svjetskim ekonomskim forumom, gdje će Trump stići u srijedu na samit koji je već zahvaćen diplomatskom tenzijom i tržišnom anksioznošću.

Uvećana slika

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen uporedila je Trumpovo neprijateljstvo prema saveznicima sa “Nixon šokom” iz 1971. – trenutkom kada su SAD preokrenule poslijeratni ekonomski poredak napuštanjem zlatnog standarda.

Pozvala je na “trajnu” nezavisnost od SAD-a, upozoravajući da bi čekanje na povratak u normalu nakon Trumpa samo produbilo ranjivost Evrope.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je Trumpovo “beskrajno akumuliranje novih tarifa” kao “fundamentalno neprihvatljivo”, posebno kada se koristi kao “poluga protiv teritorijalnog suvereniteta”.

Kanadski premijer Mark Carney izrekao je najdirektniju presudu od svih, rekavši publici u Davosu: “Dozvolite mi da budem jasan: Nalazimo se usred raskida, a ne tranzicije.”

“Znali smo da je priča o međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima djelimično lažna. Da će se najjači izuzeti kada im to odgovara. Da se trgovinska pravila sprovode asimetrično. … Da se međunarodno pravo primjenjuje s različitom strogošću ovisno o identitetu optuženog ili žrtve”, rekao je Carney.

“Ova fikcija je bila korisna”, nastavio je, jer je američka hegemonija obezbjeđivala globalna javna dobra – od otvorenih morskih puteva do stabilnog finansijskog sistema.

“Ova pogodba više ne funkcioniše”, izjavio je Carney, upozoravajući da “velike sile” sada koriste kao oružje ekonomsku integraciju koja je dugo bila temelj globalizacije.

Kanadski zvaničnik je za Axios rekao da je Carney namjerno izbjegavao imenovanje SAD-a ili Trumpa, ali da su njegove primjedbe bile usmjerene direktno na nedavne postupke predsjednika.Premijer, bivši centralni bankar, dočekan je ovacijama publike u Davosu dok je završavao svoj govor.

Između redova

Bivši američki zvaničnik blizak mnogim evropskim liderima rekao je za Axios da je Trumpov nedavni pritisak na Grenland “prvi put prešao crvenu liniju za Evropljane” – i da mnogi vjeruju da bi ovo mogla biti njihova posljednja prilika za uzvratni udarac.

EU razmatra paket od 93 milijarde eura (oko 109 milijardi dolara) u odmazdi, a Macron je rekao da blok “ne bi trebao oklijevati” da primijeni svoj instrument protiv prisile – moćan trgovinski alat prvobitno dizajniran da se suprotstavi ekonomskom pritisku Kine.

“Ovo je ludo. Žalim zbog toga”, rekao je Macron o primjeni na Sjedinjene Države. “Ali ovo je posljedica nepredvidljivosti i beskorisne agresivnosti.”

Razdor je vidljiv i po pitanjima izvan Grenlanda i trgovine.

Mađarska je jedina evropska zemlja koja se pridružila Trumpovom novonajavljenom “Odboru za mir”, što naglašava stepen u kojem je povjerenje narušeno – i koliko su saveznici sada nevoljki da legitimišu njegove inicijative.

Do sada je odbor dobio podršku lidera Albanije, Bjelorusije, Katara, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Maroka.

Šta pratiti

Trump je u utorak ujutro najavio da planira da se sastane sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom i drugim strankama kako bi razgovarali o Grenlandu – ali mnogi od najrelevantnijih lidera neće biti u prostoriji.

Danski premijer je odlučio da u potpunosti preskoči Davos, a Macron je u utorak napustio Švicarsku bez sastanka sa Trumpom. Nije jasno da li će lideri Njemačke ili Velike Britanije učestvovati na Rutteovom sastanku. Sastanak se održava usred rastućeg raspoređivanja evropskih vojnika na Grenlandu, a premijer ostrva je upozorio svoj narod da se pripremi za invaziju.

U međuvremenu, Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se u utorak navečer sa savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina Kirilom Dmitrijevim u “USA House” u Davosu kako bi razgovarali o mirovnom procesu za Ukrajinu.

Evropski zvaničnici su više puta u Davosu upozoravali da Rusija nije pokazala istinski interes za napredak ka miru.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trenutno ne planira putovati u Švicarsku, nakon masovnog ruskog napada koji je ostavio dijelove Ukrajine suočene s nestašicom vode i struje usred brutalne zime.

Zaključak

“Nema smisla više biti popustljiv”, rekao je Belgijanac De Wever. “Ako neko kaže: ‘Želim vam uzeti teritoriju NATO-a, ili ću započeti trgovinski rat’, onda ćemo započeti trgovinski rat.”