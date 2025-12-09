Veliki protest studenata ispred Vlade KS: “Ne tražimo luksuz već minimum životnih uslova”
Studenti iz Sarajeva okupili su se danas, 9. decembra, u velikom broju ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo kako bi izrazili nezadovoljstvo dugogodišnjim sistemskim propustima i nebrigom nadležnih institucija, koja je kulminirala ozbiljnim sigurnosnim incidentom – curenjem plina u kotlovnici Studentskog doma na Bjelavama, ispod restorana u kojem svakodnevno boravi više od 500 studenata.
Organizatori protesta su Udruženje studenata Studentskog centra, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Sindikat zaposlenika Studentskog centra.
Na transparentima koje su nosili studenti ispisane su poruke: “Plin na max, odgovornost na minimum“, “Bjelave jedino mjesto gdje plin curi brže od informacija“, “Kako bi objasnili našim roditeljima?“, “Lahko je vladati pustom državom“, “Kome da vičem ko da se budi?“.
Protestu su se zajednički priključili studenti iz Studentskog doma Nedžarići i sa Bjelava, a podršku su im pružili i uposlenici JU Studentski centar te roditelji studenata.
Povod za protest bilo je curenje plina u kotlovnici koja zagrijava Studentski centar Sarajevo, nakon čega je ugašeno grijanje i obustavljena topla voda. Iz Toplana je stiglo saopćenje da je problem “riješen”, no studenti tvrde da je riječ o površnoj sanaciji te da se godinama odgađa kompletna rekonstrukcija koju su više puta najavili, ali vlasti KS ignorišu.
Slične probleme u kotlovnici – prokišnjavanje i nedostatke uslijed neobnovljenih paviljona – imaju i studenti u Nedžarićima. Traže i poštivanje osnivačkog akta koji onemogućava upravi Studentskog centra da samostalno rješava ovakve situacije, te hitnija izdvajanja sredstava. Iako je resorna ministrica najavila da će tražiti izmjene Nacrta budžeta za iduću godinu i dodatnih 1,2 miliona KM za sanaciju kotlovnice na Bjelavama, studenti upozoravaju da ni to neće biti dovoljno.
“Igrom slučaja poznajem ministricu i ona se zaista istu večer kada je obustavljeno grijanje javila i razgovarala sa mnom i tražila hitno rješenja. Međutim, ja sam rekao prije nekoliko dana da to nije pitanje samo jednog ministarstva već je pitanje cjelokupne vlade i njihovog odnosa prema nama. Neki dan sam razgovarao sa kolegom sa Kosova koji mi je rekao da oni zapravo nemaju državu, a imaju je, a da mi imamo državu, a rušimo je. A država se ruši ovako kada mlade tjerate iz nje i uništavate im svaki potencijal u njoj. Sistemska nebriga prema Studentskom centru koja nije stvar prethodnih vlada već je dugi niz godina mandata proteklo da se Studentski centar donese u ovakvo rasulo. Nema ni kompletnu upravljačku strukturu. Ovi protesti moraju uroditi plodom, niko ovdje ne traži luksuz već minimum životnih uslova za studente da bi mogli provoditi svoje vrijeme i doprinositi ovom društvu. Mi odustati nećemo”, naveo je predsjednik Studentskog parlamenta UNSA Imran Pašalić te dodao:
“Ovdje nisu ugroženi samo studenti, primarno jesu jer ih je najviše. Ugroženi su i radnici. Pokvarena kotlovnica nalazila se ispod restorana u kojem jede više od 500 studenata, a oko 80 radnika konstantno je tu prisutno. Niko ne spominje čovjeka koji treba da održava tu kotlovnicu, on svaki dan ulazi tu da je čisti i ne zna da li će izaći živ. Nije mi jasno kao mladom čovjeku kako mogu tako ugrožavati tuđi život”.
“Mislim da broj okupljenih danas na ovim protestima pokazuje u kakvom stanju se danas nalazi Studentski centar i u kakvim standardima danas žive naše kolege. Govorimo o curenju plina koji je direktno mogao ugroziti život 550 studenata. Da li imamo potrebe da o bilo čemu drugom razgovaramo? Da li ima potrebe da govorimo o šutnji nadležnih godinama dok su naši životi ugroženi?”.
Studenti su institucijama ponovo uputili set zahtjeva za sistemsko rješavanje problema:
- Poštivanje osnivačkog akta, preuzetih ugovornih obaveza i uvrštavanje JU Studentski centar Sarajevo u budžetske stavke.
- Hitna sanacija kotlovnice i dugoročno rješavanje grijanja u Studentskom naselju Bjelave.
- Hitna sanacija kotlovnice i dugoročno rješavanje grijanja u Studentskom domu Nedžarići.
- Hitno imenovanje upravljačkih i rukovodnih struktura JUSC-a – Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.
- Sanacija krova i vertikala u Studentskom domu Nedžarići – objekat B.
- Sanacija vertikala u Studentskom naselju Bjelave.
- Rekonstrukcija kuhinje i restorana u Studentskom naselju Bjelave.
- Korekcija i implementacija Zakona o studentskom standardu.
- Korekcija ugovora o pružanju i korištenju usluga smještaja i ishrane u studentskim domovima JUSC-a.
- Obezbjeđenje budžetskih mjesta za sve studente Univerziteta u Sarajevu.
Iz Sindikata zaposlenih u JU Studentski centar Sarajevo poručili su da zahtjevi studenata nisu nikakav luksuz, nego osnovni uslovi života.
“Tražimo da grijanje i topla voda ne postanu luksuz već obavezna norma. Studenti, mi ostajemo uz vas i pozivamo nadležne da hitno reagujemo. Ovdje se radi o trajnim rješenjima koja će ostati studentima u generacijama koje dolaze. Mi smo vaši saveznici iz sindikata i uz vas smo dok se ovi problemi ne riješe”, poručili su danas iz Sindikata.
Današnji protest počeo je u 11 sati ispred Vlade KS gdje se okupio veliki broj studenata, njihovih roditelja, ali i uposlenika JU Studentski centar Sarajevo.
Prije protesta su održali press konferenciju ispred Vlade KS iznijevši sve probleme, ali i zahtjeve prema vlastima da se one riješe u što kraćem roku.
(Kliker.info-N1)
