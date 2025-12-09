Veliki protest studenata ispred Vlade KS: “Ne tražimo luksuz već minimum životnih uslova”

“Igrom slučaja poznajem ministricu i ona se zaista istu večer kada je obustavljeno grijanje javila i razgovarala sa mnom i tražila hitno rješenja. Međutim, ja sam rekao prije nekoliko dana da to nije pitanje samo jednog ministarstva već je pitanje cjelokupne vlade i njihovog odnosa prema nama. Neki dan sam razgovarao sa kolegom sa Kosova koji mi je rekao da oni zapravo nemaju državu, a imaju je, a da mi imamo državu, a rušimo je. A država se ruši ovako kada mlade tjerate iz nje i uništavate im svaki potencijal u njoj. Sistemska nebriga prema Studentskom centru koja nije stvar prethodnih vlada već je dugi niz godina mandata proteklo da se Studentski centar donese u ovakvo rasulo. Nema ni kompletnu upravljačku strukturu. Ovi protesti moraju uroditi plodom, niko ovdje ne traži luksuz već minimum životnih uslova za studente da bi mogli provoditi svoje vrijeme i doprinositi ovom društvu. Mi odustati nećemo”, naveo je predsjednik Studentskog parlamenta UNSA Imran Pašalić te dodao: