Veliki projekat se budi: Povezuju se NATO luke kroz Jadransko-jonski autoput

Ministarstvo prostornog planiranja Crne Gore izdalo je urbanističko-tehničke dozvole za izgradnju Jadransko-jonskog autoputa, a preostalo je još nekoliko koraka do prve lopate.

S druge strane, Vlada Federacije BiH donijela je prošle godine Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Jadransko-jonskog autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj – Stolac.

Projekat Jadransko-jonskog autoputa čija je ukupna dužina 1.100 kilometara prolazi kroz Italiju koja je početna tačka, zatim Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju te Grčku gdje je krajnja destinacija grčka luka Igumenica.

Ono što je novost jeset novi prist nove američke administracije. Potvrdio je ovo za Vijesti.ba ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto.

“Jadransko-jonska autocesta, ali i pruga su jako zanimljive iz više razloga. O njima se ne razgovara dovoljno, jer BiH je tu uglavnom tranzit. Imate tri luke koje su NATO luke, strateški povezane. To su Ploče, Bar i Drač koje bi se mogle povezati cestom i prugom, uz to je to putnički koridor, ali luke daju dodatni značaj”, kaže nam Forto.

Dodaje da se opet javio veliki interes za ovaj projekt od strane Crne Gore, ali i Amerikanaca.

“Već smo radili razgovore i sa Crnom Gorom i sa američkom stranom. Jako sam zainteresovan da se otkoči taj projekat. Zamislite evropski kridor, prugu Čapljina – Nikšić. BiH je dala saglasnost da EU upiše tu prugu na evropski koridor”, kaže Forto.

Dodaje da je u Washingtonu inicirao i još jednu ideju.

“Da eventualno neke od ovih projekata uradimo međudržavnim ugovorom, gdje bi dvije vlade potpisale sporazum koji bi otvorio brzu mogućnost otvaranja oprojekata, uz mogućnost ulasaka i privatnih investitora, po uzoru na Južnu interkonekciju. Prve reakcije su jako pozitivne”, kaže Forto.

Kako je ranije planirano, bosanskohercegovački dio ove ceste trebao bi početi na Graničnom prijelazu Bijača preko dionice Počitelj – Zvirovići, a zatim dalje prema Stocu.

