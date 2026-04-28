Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) objavili su da napuštaju OPEC i OPEC+, zadajući veliki udarac toj grupi izvoznica nafte i njenom de facto lideru, Saudijskoj Arabiji, u vrijeme kada je iranski rat izazvao historijski energetski šok i poremetio globalnu ekonomiju.

Proizvođači OPEC-a u Perzijskom zaljevu već se bore s izvozom kroz Hormuški moreuz, kroz koji obično prolazi petina svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, zbog iranskih prijetnji i napada na brodove.

Taj potez uslijedio je nakon što su UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Washingtona, kritizirali druge arapske države što nisu učinile dovoljno da ih zaštite od brojnih iranskih napada tokom rata.

OPEC, osnovan 1960. godine, jedan je od najmoćnijih igrača u globalnoj opskrbi naftom, budući da organizacija proizvodi više od trećine svjetske opskrbe naftom.

„Ova odluka je u skladu s dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom UAE i razvojem energetskog sektora, uključujući ubrzanje ulaganja u domaću proizvodnju energije. Također jača posvećenost UAE svojoj ulozi odgovornog i pouzdanog proizvođača koji predviđa budućnost globalnih energetskih tržišta“, izvijestila je državna novinska agencija WAM UAE.

Ujedinjeni Arapski Emirati su najavili da će 1. maja napustiti OPEC i njegovu širu grupaciju OPEC+. Ovaj potez, prema AP-u, bio je predmet mnogih spekulacija jer su Emirati iritirani ograničenjima proizvodnje i imaju sve hladnije odnose sa susjednom Saudijskom Arabijom.

UAE su dugo bili član OPEC-a, prvo preko svog emirata Abu Dhabi 1967. godine, a kasnije kada su UAE postali nezavisna država 1971. godine.

Međutim, UAE su sve više nastojali da iskoriste vlastitu vanjsku politiku na Bliskom istoku, što je vremenom proturječilo nekim stavovima Rijada – posebno zato što je Saudijska Arabija počela direktno izazivati ​​Emirate u njihovom nastojanju da privuče strana ulaganja, dok se kraljevstvo otvaralo pod asertivnim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom.

