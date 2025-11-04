Velika tragedija: Više osoba smrtno stradalo u požaru u tuzlanskom Domu penzionera
U požaru koji je večeras zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli ima smrtno stradalih osoba, prve su informacije do kojih je Klix.ba došao iz ove ustanove.
Veći požar večeras je zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba iz te ustanove, nekoliko osoba je preminulo.
Portal Istraga.ba tvrdi da je sedam osoba stradalo u požaru.
Iz ove ustanove nam nisu mogli precizirati koliko osoba je preminulo, zbog vanredne situacije koja je u toku.
Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, požar je u 22 sata lokalizovan.
Ranije je za Klix.ba iz UKC-a Tuzla rečeno da je pet pacijenata hospitalizirano u dvije klinike, usljed trovanja ugljen monoksidom, od kojih se dvije nalaze u jedinici intenzivne njege.
Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.
Komentari