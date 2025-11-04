Velika tragedija: Više osoba smrtno stradalo u požaru u tuzlanskom Domu penzionera

U požaru koji je večeras zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli ima smrtno stradalih osoba, prve su informacije do kojih je Klix.ba došao iz ove ustanove.

Veći požar večeras je zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba iz te ustanove, nekoliko osoba je preminulo.

Portal Istraga.ba tvrdi da je sedam osoba stradalo u požaru.

Iz ove ustanove nam nisu mogli precizirati koliko osoba je preminulo, zbog vanredne situacije koja je u toku.

Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, požar je u 22 sata lokalizovan.

Ranije je za Klix.ba iz UKC-a Tuzla rečeno da je pet pacijenata hospitalizirano u dvije klinike, usljed trovanja ugljen monoksidom, od kojih se dvije nalaze u jedinici intenzivne njege.

Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.