Velika prilika otišla u nepovrat : Poraz BiH od Poljske u osmini finala Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Poljske sa 80:72 u osmini finala Evropskog prvenstva.

Košarkaši BiH nisu uspjeli napraviti novi podvig i plasirati se u četvrtinale. Izabranici trenera Adisa Bećiragića vodili su veći dio utakmcie, ali su Poljaci odigrali odlično u drugom poluvremenu i napravili preokret nakon kojeg nije bilo povratka za bh. tim.

Košarkaši BiH na početku su bili šuterski izuzetno raspoloženi, pa su postigli tri trojke, a u 4. minuti već su bili na dvocifrrenoj prednosti.

U drugom periodu BiH je na početku došla do maksimalnih 15 poena razlike, ali se onda razigrao Loyd koji je serijom koševa vratio Poljake na samo poen zaostatka. No, odgovorio je Roberson istom mjerom te sa nekoliko vezanih poena, uz stopostotan šut iz igre BiH donio prednost od šest poena. Poljaci su u posljednjoj minuti uspjeli postići još jedan koš pa je poluvrijeme završeno sa četiri poena prednosti za bh. tim.

U drugom poluvremenu došlo je do pada u igri bh. tima. Poljaci su pojačali igru u odbrani pa su bh. košarkaši sve teže do pozicije za šut, ali su držali prednost do finiša trećeg perioda kada Poljaci prave seriju i prvi put dolaze do izjednačenja, a ubzro potom i do prvog vodstva na utakmici. U redovima Poljske razigrao se Plutas koji postiže deset poena u nizu, a koševima Loyda u 34. minuti do tada maksimalnih četiri poena prednosti. Ključni trenutak dogodio se u 34. minuti kada se povrijedio najbolji igrač BiH u današnjem meču John Roberson, pa je Bećiragić do kraja bio lišen njegovih usluga. Tada se već mogao naslutiti krah bh. selekcije s obzirom da su Poljaci vrlo brzo došli do osam poena prednosti.

BiH je u 38. minuti imala priliku da se potpuno vrati, došli su na samo četiri poena zaostatka, ali su promašili trojku, dok su Poljaci s druge strane pogodili i vratili na šest poena. BiH ponovo izgubila loptu, a Loyd pogodio za kraj nadanja bh. tima da može do preokreta.

Jusuf Nurkić bio je najefikasniji u bh. timu sa 20 poena, a ohn Roberson je postigao 19. U poljskoj reprezentaciji Jordasn Loyd postigao je 28, a Mateusz Ponitka 19 poena.

Poljska će u četvrtfinalu u utorak igrati protiv Turske.

