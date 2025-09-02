Velika pobjeda Zmajeva : Košarkaši BiH srušili Grčku i ostali u igri za osminu finala

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u četvrtom kolu C-grupe Evropskog prvenstva u Limassolu je danas pobijedila selekciju Grčke sa 80:77.

Košarkaši BiH došli su do druge pobjede, i to protiv najjačeg protivnika u grupi kojem je ovo bio prvi poraz na turniru.

Grci su bolje otvorili meč i već nakon pet minuta imali dvocifrenu prednost, ali je BiH za osam minuta u drugoj četvtini napravila nevjerovatnu seriju od 18:0 i kreirala preokret.

Reprezentacija Grčke, koji su igrača bez najboljeg igrača Giannisa Antetokounmpa, na početku je lako dolazila do poena, dok su se s druge strane redali promašaji bh. tima sa distance. To je rezultiralo dvoifrenim vodstvom grčke reprezentacije već nakon pet minuta. Isti odnos snaga ostao je do kraja četvrtine, a početkom druge Grci su došli do vodstva od 13 poena.

Onda je uslijedilo osam minuta iz snova za bh. reprezentaciju. Grke je potpuno stao šut, dok su seriju BiH otvorili Roberson i Atić. Nakon koša Nurkića uz prekrašaj i poene sa linije slobodnih bacanja i nove trojke Robersona BiH je prišla na samo poen zaostatka. U narednom napadu Grci su izgubili loptu, a sa druge strane Nurkić je pogodio za prvo vodstvo BiH u 16. minuti.

Potom je uslijedila mini serija Atića od za velikih pet poena prednosti. Do kraja se Grci nisu mogli konsolidovati, a u posljednjim sekundama i Kemanjaš je pogodio za naveće vodstvo od šest poena.

Roberson je otvorio treću četvrtinu trojkom i povisio na osam poena. Uslijedili su poeni Atića,Vrapca i Robersonaza plus 12, a u tim trenucima BiH je imala seriju od 32:7.

Uslijedio je pad igre u napadu koji je rezutirao sa nekoliko promašaja. No, zahvaljujući dobroj odbrani BiH je uspijevala držati visoku prednost do finaša, kada su Grci iskoristili novi pad u igri BiH i brzopletost igrača Adisa Bećiragića. Serijom od osam poena uspjeli su smanjiti na samo pet poena zaostatka. Nurkić je prekinuo seriju Grka, a promašaj Kalaitzakisa označio je i kraj nadanja grčke reprezentacije da bi mogla do preokreta. U finišu je BiH promašila nekoliko slobodnih bacanja, pa su Grci prošli na tri poena, ali to je bio maksimum do kojeg su mogli doći.

Najefikasniji u selekciji BiH sa 18 poena bili su Roberson i Nurkić koji je imao i 10 skokova, dok je Atić postigao 15 poena uz osam skokova,

U selekciji Grčke najbolji su bili Sloukas sa 15, Dorsey sa 14 i Papanikolau sa 11 poena.

U ostalim susretima C-grupe igraju Kipar – Gruzija (17.15) i Španija – Italija (20.30).

BiH grupnu fazu završava u četvrtak utakmicom protiv Gruzije koja će biti odlučujuća za plasman u osminu finala. Bez obzira na trijumf protiv Grčke, BiH će biti potrebna pobjeda u zadnjem kolu za plasman u drugi krug, prvi put nakon 1993. godine.

