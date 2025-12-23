Velika pobjeda Chicaga : Vrhovni sud blokirao Trumpov pokušaj slanja Nacionalne garde u Illinois

Vrhovni sud SAD je odbacio pokušaj Donalda Trumpa da rasporedi trupe Nacionalne garde u Illinoisu kako bi zaštitili savezne zvaničnike koji provode njegovu politiku masovnih deportacija, javljaju američki mediji.

U svojoj presudi u utorak, sudije su napomenule da savezni zakon generalno zabranjuje upotrebu vojske za provođenje zakona, te su izjavile da će se zakon koji je Trump koristio za aktiviranje Garde vjerovatno primjenjivati ​​samo kada redovne oružane snage – kopnena vojska, mornarica, avijacija i marinci – nisu dovoljne za održavanje reda.

“U ovoj preliminarnoj fazi, Vlada nije uspjela identificirati izvor autoriteta koji bi omogućio vojsci da provodi zakone u Illinoisu”, naveo je Visoki sud u nepotpisanoj naredbi objavljenoj više od dva mjeseca nakon što je administracija zatražila od sudija da se izjasne.

Tri konzervativna sudije – Clarence Thomas, Samuel Alito i Neil Gorsuch – izrazili su neslaganje, dok je drugi konzervativac, Brett Kavanaugh, odbio da se pridruži objašnjenju presude većine.

Odluka Vrhovnog suda odbila je zahtjev administracije da ukine naloge nižih sudova kojima je zaustavljen predsjednikov plan da upotrijebi 500 vojnika Nacionalne garde iz Illinoisa i Teksasa kako bi odgovorio na proteste i nemire u objektu Službe za imigraciju i carinu u predgrađu Chicaga.

Ova presuda predstavlja rijedak poraz za predsjednika Trumpa nakon niza pobjeda koje je ostvario na hitnim sjednicama Visokog suda u prvoj godini svog drugog mandata. Sudije su mu otvorile put da otpusti čelnike saveznih agencija, otpusti desetine hiljada državnih službenika i zaustavi hiljade saveznih grantova i ugovora.

Valja istaći da iako odluka nije konačna o pravnim pitanjima koja su u pitanju u vezi s raspoređivanjem Nacionalne garde, ona predstavlja značajan korak unazad za Trumpa u borbi s demokratskim liderima koji su poduzeli pravne mjere kako bi se oduprli njegovim naporima da unaprijedi svoju imigracijsku agendu slanjem federalnih trupa na ulice u nekoliko većih gradova.

Trumpov pokušaj da rasporedi Nacionalnu gardu u Illinois u septembru uslijedio je nakon sličnih poteza koje je napravio ranije ove godine u Los Angelesu i Portlandu, Oregon.

Savezni apelacioni suci su prvobitno stali na stranu predsjednika u vezi s raspoređivanjem trupa u Južnoj Kaliforniji, ali su kasnije dozvolili da nalog nižeg suda kojim se blokira daljnja upotreba trupa ostane na mjestu. Nalog sudije okružnog suda kojim se zaustavlja upotreba trupa Nacionalne garde u Oregonu također ostaje na snazi.

Sudije okružnog i apelacionog suda također su oštro odbacile Trumpovu ponudu da posudi trupe Nacionalne garde iz kooperativnih crvenih država i pošalje ih u gradove i države pod vodstvom demokrata, uprkos protivljenju guvernera i gradonačelnika. Ali Vrhovni sud se nije izjasnio o tom pitanju.

