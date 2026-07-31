Američki predsjednik Donald Trump saopštio je putem društvenih mreža da je postignut sveobuhvatan sporazum koji se odnosi na Pojas Gaze. Prema njegovim navodima, dogovor uključuje potpuno razoružanje Hamasa i drugih oružanih formacija, te uspostavljanje nove strukture civilne vlasti na ovom području.

Naglasio je da je kroz novoosnovani “Odbor za mir” napravljen ključni korak ka dugoročnoj stabilizaciji regije i osiguranju trajnog mira.

Plan sadrži jasno definirane i strukturirane faze implementacije sporazuma. Ključno je postepeno povlačenje izraelskih vojnih snaga, koje će se odvijati paralelno s procesom demilitarizacije Gaze.

Predviđeno je i formiranje međunarodnih stabilizacijskih snaga koje će, zajedno s novoosnovanim palestinskim policijskim snagama, preuzeti punu odgovornost za održavanje reda i sigurnosti stanovnika Gaze i susjednih teritorija.

Plan je formiranje nove palestinske vlade koja bi trebala preuzeti civilnu upravu Gaze, uz blisku saradnju s Mirovnim komitetom. Naglašeno je da sporazum garantuje sigurnost Izraelu, uz garancije da se teritorija Gaze više neće koristiti kao baza za vojne ili terorističke napade.

Trump je izdvojio Egipat, Katar i Tursku kao ključne aktere i posrednike u ovim pregovorima, zahvalivši im se na diplomatskim naporima.

– Prije godinu dana, ovdje je bjesnio nasilni rat, bila je humanitarna kriza, a taoci su bili držani u brutalnom zatočeništvu. Postigli smo historijski napredak, ali još uvijek imamo mnogo posla pred sobom. Prijetnja koja se pojavila iz Gaze 7. oktobra neće se dozvoliti da se obnovi! Prema ovom sporazumu, Gaza će konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu – rekao je Trump u saopštenju.

Čestitao je svima na “ovom nevjerovatnom razvoju događaja za koji su svi govorili da se nikada ne može ostvariti “.

(Kliker.info-agencije)