Nuklearni fizičar sa MIT-a ubijen u svom domu u Massachusettsu. Poznati astrofizičar ubijen u svom domu u Kaliforniji. Penzionisani general Ratnog vazduhoplovstva nestao iz svog doma u Novom Meksiku. Aeronautički inženjer i NASA-in stručnjak za materijale nestali su tokom planinarenja u blizini Los Angelesa…

Ovo su neki od desetak američkih naučnika ubijenih ili nestalih u protekle četiri godine koji su posljednjih mjeseci postali okosnica teorije zavjere o nestalim naučnicima. Dok se priča o “nestalim naučnicima”, kao i druge teorije zavjere, u početku širila društvenim mrežama, nedavno je postala veliko političko i sigurnosno pitanje, a Nadzorni odbor Predstavničkog doma SAD-a i FBI su najavili istrage. FBI je saopštio da “vodi napore da se pronađu veze sa nestalim i preminulim naučnicima” i da “sarađuje sa Ministarstvom energetike, Ministarstvom rata i državnim i lokalnim partnerima za provođenje zakona kako bi pronašli odgovore”. “Kongres je veoma zabrinut zbog ovoga. Naš odbor sada ovo stavlja kao prioritet jer smatramo da je to prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Postoji velika mogućnost da se ovdje dešava nešto zlokobno”, rekao je za Fox News James Comer, predsjedavajući Nadzornog odbora Predstavničkog doma.

Američki predsjednik Trump također je reagirao. “Nadam se da su nestanci i smrti naučnika slučajnost, ali znat ćemo u narednih sedmicu i po”, rekao je Trump novinarima prošle sedmice.

Teorija zavjere o nestalim naučnicima rasplamsala se kada je William Neil McCasland (68), penzionisani general-major Ratnog vazduhoplovstva, krajem februara napustio svoj dom u Albuquerqueu, Novi Meksiko. McCasland je otišao u šetnju bez mobitela ili potrebnih dioptrijskih naočala, ali s pištoljem. Nikada se nije vratio. Kako je izvijestio CNN, McCasland je tokom svoje karijere bio u središtu nekih od najnaprednijih istraživanja Pentagona u oblasti avijacije i imao je pristup “nekim supertajnim programima i informacijama”. Stoga su se na društvenim mrežama počele širiti tvrdnje da je otet i da je to povezano s tajnama koje je znao o slučaju Roswell.

Podsjetimo se da je takozvani slučaj NLO-a u Roswellu jedna od najpoznatijih teorija zavjere, a nastala je kada je u julu 1947. godine farmer pronašao ostatke nepoznatog letećeg objekta 120 kilometara od grada Roswella u Novom Meksiku. Međutim, McCaslandova supruga ne vjeruje da je njen muž, koji se penzionisao prije 13 godina, nestao zbog “vanzemaljaca iz Roswella”. “Istina je da je Neil imao kratku vezu sa NLO zajednicom. Ta veza nije razlog da ga neko otme. Čini se prilično malo vjerovatnim da je odveden da bi od njega dobio vrlo zastarjele tajne”, rekla je Susan McCasland Wilkerson u objavi na Facebooku. Naglasila je da ima neke indikacije da je njen muž planirao njegov nestanak, a da ga niko nije pronašao. McCasland je patio od anksioznosti, gubitka kratkotrajnog pamćenja i nedostatka sna, te je rekao da “ako se zdravlje njegovog mozga i tijela nastavi pogoršavati, ne želi ovako živjeti”.

McCaslandov nestanak privukao je pažnju na slučaj Monice Reze (60), istaknute naučnice u NASA-inoj Laboratoriji za mlazni pogon u Pasadeni. Monica Reza je bila uključena u otkriće superlegure na bazi nikla koja se koristi u raketnim motorima 1990-ih. Nestala je 22. juna prošle godine nakon što je s dva prijatelja, iskusnim planinarima, išla na planinarenje u Nacionalnoj šumi Angeles. U pismu FBI-u, Nadzorni odbor Predstavničkog doma citirao je izvještaj koji povezuje njen rad s nestalim Williamom McCaslandom.

Melissa Casias (53) i Anthony Chavez (79) radili su u Nacionalnoj laboratoriji Los Alamos (LANL) u Novom Meksiku. Los Alamos je mitsko mjesto gdje je tokom Drugog svjetskog rata razvijen Projekt Manhattan, koji je doveo do stvaranja atomske bombe. Melissa Casias nestala je 26. juna 2025. godine iz grada Ranchos de Taos u blizini Santa Fea. Ujutro je odvezla muža na posao u LANL, a zatim se vratila na posao od kuće jer je zaboravila svoju propusnicu za zaposlenike.

Kada se njena kćerka tog dana vratila kući, majčin automobil je bio ispred kuće, ali Melisse nije bilo. Njen telefon, torbica i novčanik bili su kod kuće. Anthony Chavez je nestao početkom maja 2025. godine, a njegov najbolji prijatelj je to nazvao “izuzetno neobičnim” jer su mu novčanik, ključevi od auta i lične stvari ostali kod kuće. Prema CNN-u, Chavez je napustio LANL 2017. godine, gdje je radio kao predradnik nadgledajući gradnju na gradilištima, i penzionisao se.

Međutim, teško je pronaći vezu između većine poginulih ili nestalih naučnika, a njihove porodice su odbacile teorije zavjere.

Na primjer, slučaj astrofizičara Carla Grillmaira (67) čini se sasvim jasnim: ubijen je u februaru u svom domu u Llanu u Kaliforniji. Za njegovo ubistvo optužen je 29-godišnji mještanin Freddy Snyder, a pred sudom bi se trebao pojaviti u narednim danima. „Mislim da bi se moj muž nasmijao teorijama zavjere o njegovom ubistvu. To je apsolutna besmislica. Činjenice su tu i poznate su“, rekla je za BBC Louise Grillmair, udovica Carla Grillmaira, koji je od 1997. radio u Caltechu (Kalifornijski tehnološki institut), gdje je istraživao egzoplanete i tamnu materiju.

Širenje teorija zavjere svakako je potaknuto nasilnom smrću nekoliko poznatih naučnika. U decembru prošle godine ubijen je ugledni profesor Nuno F. G. Loureiro (47), koji je vodio Centar za plazma i fuzijsku nauku na prestižnom MIT-u (Massachusetts Institute of Technology). Njegov ubica, Claudio Manuel Neves Valente, također je proglašen krivim za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Brown koja se dogodila dva dana prije Loureirovog ubistva. Valente i Loureiro su zajedno studirali u Portugalu od 1995. do 2000. godine. Valente je pronađen mrtav u skladištu u New Hampshireu 19. decembra. Njegov motiv za ubistvo Loureira nikada nije utvrđen, ali se nagađa da je to možda bila ljubomora zbog profesionalnog uspjeha bivšeg kolege.

Smrt istraživačice antigravitacije Amy Eskridge (34) iz Instituta za egzotične nauke u Huntsvilleu, Alabama, u junu 2022. godine, mrtvozornik je proglasio samoubistvom. Međutim, njen bliski prijatelj proširio je priču na društvenim mrežama da Amy vjeruje da je bila meta zbog svog rada. Međutim, Amyin otac, Richard Eskridge, bivši zaposlenik NASA-e, odbacio je teorije zavjere o smrti svoje kćerke. “Naučnici umiru, baš kao i drugi ljudi”, rekao je Eskridge za NewsNation.

I dok FBI sada istražuje svaki pojedinačni slučaj nestalih ili ubijenih naučnika i traži vezu između njih, Michael Shermer, američki naučni pisac, historičar nauke i osnivač časopisa Skeptic, koji se fokusira na istraživanje pseudoznanstvenih i natprirodnih tvrdnji, pridružio se debati. Na Skeptic web stranici, u podcastima i na društvenim mrežama, Shermer je opovrgnuo priču o “nestalim naučnicima” kao teoriju zavjere. Napomenuo je da su teoretičari zavjere počeli “kopati okolo kako bi pronašli bilo koga ko je umro iz bilo kojeg razloga ili nestao, a zatim bi pretraživali njihove biografije kako bi vidjeli imaju li ikakve veze s NLO-ima, vojskom, odbranom, svemirom, avijacijom, mlaznim pogonom itd.”, neizbježno otkrivajući “obrasce u slučajnoj buci”.

Tanja Rudež (jutarnji list)