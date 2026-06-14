Albansko tužilaštvo za borbu protiv korupcije zatražilo je hapšenje 20 Albanaca osumnjičenih za pranje novca, od kojih bi neki mogli biti povezani s turističkim projektom povezanim s porodicom Trump, prema saopštenju objavljenom u subotu i izvještajima lokalnih medija, prenosi AFP.

Turistički projekat u Zvernecu, zaštićenom prirodnom rezervatu, i na ostrvu Sazan bio je uzrok niza uličnih protesta u protekle dvije sedmice. Nekoliko hiljada demonstranata nastavilo je demonstracije u Tirani u subotu.

Prema podacima tužilaštva za borbu protiv korupcije (SPAK), istraga o međunarodnoj trgovini kokainom otkrila je umiješanost nekoliko pojedinaca u “operacije koje su navodno služile prikrivanju porijekla imovine i uključivanju ilegalno stečene dobiti u formalnu ekonomiju”.

Od 20 traženih pojedinaca, četiri su uhapšene u subotu, dodao je SPAK, bez spominjanja turističkog projekta Zvernec.

U saopštenju za javnost SPAK-a navodi se da je sud također naredio preventivnu oduzimanje dijela “imovine, pozivajući se na kupoprodajne ugovore koje su građani A.Sh, F.S i B.S zaključili s kompanijom ‘A…L…D… sh.a'”. “Iznos zaplijenjene imovine prelazi 128,4 miliona eura”, navodi se.

U saopštenju za javnost se navodi da su neke od ovih investicija, za koje se sumnja da su sumnjive, “povezane s nekretninama i građevinskim projektima u Tirani, Palasu, Himari i drugim obalnim područjima”.

Kompanija A…L…D.” mogla bi biti “Albania Land Development”. Prema javnim dokumentima iz albanskog trgovačkog registra koje je AFP konsultovao, to je entitet koji je stekao ogromne parcele zemljišta u Zvernecu koje izgleda odgovaraju opisu turističkog projekta koji je Ivanka Trump nedavno dala u podcastu.

“Imamo osam kilometara obale tačno nasuprot [ostrva Sazan], ovo veličanstveno poluostrvo s lagunom s jedne strane, okeanom s druge i prekrasnim bijelim pješčanim plažama”, rekla je.

A.Sh bi mogao biti Artur Shehu, koji je u nekoliko članaka, uključujući istragu web stranice reporter.al, imenovan kao glavni prodavac zemljišta namijenjenog za projekat turističkog kompleksa Albania Land Development.

SPAK nije odgovorio na zahtjev AFP-a za komentar do subote poslijepodne.

(Kliker.info-Hina)