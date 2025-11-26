Večeras u Sarajevu promocija knjige „Aduti“ Mufida Memije

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u Bošnjačkom institutu u Sarajevu večeras će biti predstavljena nova knjiga“Aduti”autora Mufida Memije, jednog od najznačajnijih imena televizijskog novinarstva u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o djelu u kojem je Memija okupio 40 svojih izuzetnih intervjua sa znamenitim ličnostima iz različitih oblasti, razgovora koji su vođeni između 2006. i 2014. godine i koji sada prvi put dolaze u ukoričenoj formi.

Ova knjiga, kako ističe ugledni bh. novinar i publicist Gojko Berić, nastala je iz potrebe da se sačuvaju dragocjena svjedočanstva ljudi koji su obilježili jedno vrijeme, a od kojih mnogi više nisu među nama.

“Memija je izabrao 40 intervjua kako bi ih zaštitio od zaborava i objavio u pisanoj formi. Pred nama je galerija likova kakvu današnje Sarajevo, nažalost, ne bi bilo u stanju okupiti. Ovi razgovori su dragocjeni jer čuvaju sjećanje na jedno gotovo iščezlo vrijeme”, zapisao je Berić.

Slično mišljenje dijeli i književnik i scenarist Zlatko Topčić, naglašavajući da će “Aduti” iz godine u godinu postajati sve vrijedniji svjedok epohe:

“Ovo je knjiga koja čuva portrete ljudi koji su na različite načine utjecali na zbivanja po kojima ih pamtimo. Memiju zanima ono dobro i plemenito u ljudima, ono što ih je poticalo da ostanu dostojanstveni u vremenima koja su osporavala vrline.”

Među sagovornicima u knjizi nalaze se neka od najvažnijih imena nauke, kulture, umjetnosti, politike i javnog života u Bosni i Hercegovini: Bogić Bogićević, Ivan Štraus, Adil beg Zulfikarpašić, Ivica Osim, Nikola Kovač, Tvrtko Kulenović, Boško Kućenski, Mirko Kovač, Ljubomir Berberović, Predrag Matvejević, Franjo Topić, Enes Karić, Lamija Tanović, fra Ivo Marković, akademik Dževad Karahasan i mnogi drugi, pisao je ranije Radiosarajevo.ba.

Njih 39, zajedno sa svojim životnim iskustvima, stavovima i sjećanjima, čine svojevrsnu kulturnu i intelektualnu mapu jednog vremena. Promocija knjige “Aduti” predstavlja kulturni događaj od značaja za sve koji prate bosanskohercegovačku medijsku i intelektualnu scenu. Riječ je o djelu koje ne samo da svjedoči o važnim ljudima i važnim vremenima, nego ispisuje i jednu nezamjenjivu stranicu kolektivnog pamćenja. Bošnjački institut poziva sve zainteresirane da prisustvuju promociji i susretnu se sa autorom ove izuzetne knjige.

Više o knjizi možete saznati OVDJE.

O autoru

Mufid Memija započeo je svoju novinarsku karijeru još sredinom 1960-ih u studentskom listu “Naši dani”, dok je studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Od 1968. godine, kada se zaposlio na TV Sarajevo, gradi put jednog od najprepoznatljivijih bosanskohercegovačkih TV novinara i urednika. Bio je urednik brojnih redakcija i programa, generalni direktor RTVBiH, te autor i analitičar međunarodnih odnosa. Njegovo profesionalno iskustvo i susreti sa vodećim ličnostima vremena čine okosnicu knjige “Aduti”.