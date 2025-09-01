Važan poziv bh. dijaspori: Zastava BiH u svakoj američkoj saveznoj državi

U saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Bosanci i Hercegovci iz Teksasa ostvarili su značajan uspjeh dostavivši zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine u ured državnog sekretara Teksasa. Po prvi put, zastava Bosne i Hercegovine bit će izložena u prostorijama ove institucije u jednoj od najrazvijenijih i najuticajnijih američkih saveznih država.

Ovaj čin označava početak šire inicijative, koja ima za cilj da do 25. novembra 2025. godine – Dana državnosti BiH – svaka američka savezna država dobije zvaničnu zastavu Bosne i Hercegovine.

Samir Bečić, inicijator kampanje i istaknuti predstavnik bh. zajednice u Houstonu, istakao je značaj ovog poduhvata.

– Zastava Bosne i Hercegovine u institucijama širom SAD simbolizira naše naslijeđe i naš doprinos američkom društvu. Pozivamo Bosance i Hercegovce u svim saveznim državama da se priključe ovoj kampanji. Tokom narednih 90 dana želimo osigurati da BiH bude ponosno predstavljena u svim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država, poručio je Bečić.

Kampanja poziva Bosance i Hercegovce širom SAD-a da se aktivno uključe – kontaktiranjem lokalnih državnih institucija, koordiniranjem dostave zastava i dijeljenjem vijesti u zajednici. Posebno je značajno da se inicijativa provodi u godini kada se obilježava 30. godišnjica Dejtonskog mirovnog sporazuma, prenosi Health Fitness Revolution.

Ovaj projekt ima za cilj dodatno jačanje veza između Bosne i Hercegovine i njene dijaspore, naglašavajući ulogu bosanskohercegovačkih Amerikanaca u promoviranju kulturne diplomatije i jačanju nacionalnog identiteta, posebno u odnosima države Bosne i Hercegovine sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tim povodom oglasio se i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

– Ponosan sam zbog pokretanja kampanje da zastava Bosne i Hercegovine do Dana državnosti, 25. novembra, bude u svakoj saveznoj državi. Naša zastava u svim američkim državama je snažan simbol promocije našeg naslijeđa, rebrandinga, povećanja naše vidljivosti i jačanja prijateljskih veza između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, istakao je Konaković.

(Kliker.info-Oslobođenje)