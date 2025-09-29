Varoufakis protiv Blaira : Ratni zločinac traži petogodišnji mandat kako da vodi mjesto izraelskog genocida u ime Donalda Trampa
Bivši grčki ministar finansija i ljevičar Yanis Varoufakis ironično je komentarisao navode da bi bivši britanski premijer Tony Blair mogao biti uključen u upravljanje Gazom nakon rata, uputivši oštre kritike na ovaj prijedlog.
U objavi na društvenoj mreži Instagram,Varoufakis je poručio da ovakvi planovi predstavljaju “klasičnog Blaira”.
– Klasični Blair. Sada sebe predlaže za regenta Gaze. Ratni zločinac traži petogodišnji mandat kako da vodi mjesto izraelskog genocida u ime Donalda Trampa, kao u najboljoj tradiciji kolonijalnih projekata bijelih doseljenika”, naveo je grčki političar.
Podsjetimo, BBC je prije nekoliko dana izvijestio o mogućnosti da Blair preuzme ulogu “upravitelja” postratne Gaze, a prijedlog navodno ima podršku i Bijele kuće.
Prema izvještajima Economista i izraelskih medija, planovi uključuju da Bler stane na čelo tijela nazvanog Međunarodna prijelazna vlast za Gazu (Gita).
Ova struktura bi tražila mandat UN-a da pet godina bude “vrhovna politička i pravna vlast” Gaze, modelirana po uzoru na međunarodne administracije koje su nadgledale tranziciju Istočnog Timora i Kosova prema državnosti.
Plan predviđa da bi sjedište u početku bilo u Egiptu, blizu južne granice Gaze, prije nego što bi se prešlo u sam Pojas kada situacija bude stabilna, uz podršku multinacionalnih snaga.
(Kliker.info-agencije)
