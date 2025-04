Vanredno obraćanje ministra Konakovića : “Ovo je vanredna situacija. Tražimo hitnu asistenciju EUFOR-a”

Nakon što je juče Vlada Republike Srpske proglasila državnu ministricu za Evropu i Klimu u Ministarstvu vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Anu Lirman, nepoželjnom osobom, te naredila MUP-u RS da je isprati iz entiteta Republika Srpska, nižu se reakcije, kazao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.

Mi od juče imamo jedno vanredno stanje u Ministarstvu vanjskih poslova, naglasio je Konaković.

“Vjerovatno najvećeg skandala, diplomatskog i ne samo diplomatskog skandala, nego terorističke prijetnje Milorada Dodika, zvanično izabranoj ministrici njemačke vlade, koja po međunarodnom pravu, Bečkoj konvenciji i drugim aktima ima mnogo prava u BiH i jučer joj je to pravo uskraćeno u RS. I najstrašnije od svega zaprijećeno je silom da napusti prostor, teritoriju, bh entiteta Republika Srpska. Cijeli dan smo bili u kontaktu.”

Moramo da pokrenemo neke aktivnosti koje se zaista moraju dinamizirati.

“Mi ćemo danas poslati pismo iz ministarstva vanjskih poslova čelnicima Europske unije prije svega, i gospođi fon der Lajen, i gospođi Kalas, svim ministrima vanjskih poslova Evropske unije, Sjedinjenim Američkim Državama, ambasadama, također i Velikoj Britaniji, EUFOR-u i NATO-u posebno. I danas zaista očekujemo da svi shvate da je ova priča davno izašla iz okvira normalnog, ali je danas prešla u okvire opasne po život.”

Jučer je Milorad Dodik direktno tražio da se Ana Lirman prepadne, uplaši i protjera iz Banja Luke, rekao je šef bh diplomatije.

“Imamo zvanične informacije s terena, od ljudi koji su tamo bili, da direktor i ministar unutrašnjih poslova nisu bili za takav scenarij, ali je Dodik insistirao i lično naveo da se ta stvar dovede do kraja. Da je Borislav Boškić, načelnik odjela za operativno-tehničku kontrolu MUP-a, dobio direktan nalog da obavijesti delegaciju koja treba i traži da napuste hitno prostor Banjaluke. Pohvalio bih Direkciju za koordinaciju političkih tijela, koja je vrlo profesionalno odradila svoj posao, obavještavajući sigurnosnu agenciju koja nas je o svemu redovno informisala i ponovo su institucije bile tu da ne daj Bože da se taj skandal ne pretvori u nešto, ne daj Bože, mnogo gore ili mnogo opasnije.”

Dodik je jučer svoje saradnike obavještavao da u progonu i prijetnjama ministrici Lurman ima podršku Srbije, rekao je Konaković.

“Ja ne tvrdim, ne znam, on često zna manipulirati informacijama, ali od vas tražim da prenesete poruku Aleksandru Vučiću, Ivici Dačiću, Marku Đuriću, da od njih očekujemo hitno očitovanje da li su nalogodavci i da li podržavaju ono što je Milorad Dodik učinio. Sigurno ćemo o tome informisati, i u pismu stoji taj dio da se Dodik poziva na saglasnost Srbije, da je o tome govorio svojim najbližim saradnicima. Indikativno je da su Dačić i Vulin bili dan prije toga na proslavi. I veoma je važno da rasvijetlimo ulogu Srbije u ovom procesu, jer je ovo regionalni, sigurno, i evropski, i veći skandal, ali je vrlo važno da se oni očituju barem.”

Sva međunarodna potpisana dokumenta i akti obavezuju BiH vrlo hitan odgovor u smislu pravosudne reakcije, istakao je.

“Ne samo nas, nego ćemo razgovarati sa predstavnicima njemačkih vlasti da se krivične procedure protiv Dodika, Viškovića, Stevandića i ovih nalogodavaca, i drugih, hitno pokrenu. Po našem krivičnom zakonu, činim se da je to 192. član krivičnog zakona, propisane su kazne od šest mjeseci do pet godina za one koji nešto slično urade, a ne daj Bože sa nekim smrtnim ishodom, koji nije nemogući u takvim situacijama, takve kazne su i drastičnije i veće i normalno očekujemo da se pravosuđe pozabavi i tim dijelom. Od danas zaista tražimo domaćih institucija, pravosudnih i sigurnosnih agencija da dinamiziraju ono što već rade. Znate da sam ja neko ko tome zaista daje važnost i podržava hladne glave. Treba nastaviti intenzivirati akcije kako bi se Milorad Dodik uhapsio.”

Konaković je od danas zatražio ultimativno, hitno, promptno asistenciju EUFOR-a.

“Napisali smo to našim kolegama i prijateljima. EUFOR ima mandat. Dobar dio ministara vanjskih poslova nema više tu nikakvih kalkulacija i jesu zato unutar EU da se dozvoli asistencija EUFOR-a za hapšenje Dodika, Viškovića i Stevandića. Oni koji su imali malo skepticizma, od danas treba da znaju da je Milorad Dodik bio spreman lišiti slobode, lišiti života i protjerati visokog diplomatu, gospođu Lirman, sa prostora Republike Srpske. I to više nema prostora ni za kakve kalkulacije. “

Uz sve prioritete ekonomske i one druge koji su važni, procesni za pristupanje Evropskoj Uniji, ovaj sigurnosni treba zaista staviti na prvo mjesto i nećemo se više puno zamajavati pričama o toleranciji i Miloradu Dodiku koji je spreman zbog situacije u kojoj se nalazi ugroziti ljudske živote i on to pokazuje svaki dan, rekao je on.

“Mi nećemo da se iduće godine ili narednih godina u Bosni i Hercegovini obilježava dan stradanja policajaca koji su hapsili Milorada Dodika. Učinit ćemo sve da do toga nikad ne dođe. I ovim političkim diletantima koji govore da je posao u policiji da gine i da je posao da puca i da jedni na druge trebaju pucati, poručujem da se to nikad neće desiti u našim hladnim glavama. Ali zbog toga ovaj scenarij asistencije eufora za hapšenje Milorada Dodika predstavlja jednu apsolutnu političku sigurnosnu ne samo realnost nego jednu ozbiljnu obavezu.”

Konaković je apelovao posebno na HDZ da se uozbilje u procesu izbacivanja Milorada Dodika iz vlasti.

“Da izbušimo taj balon kontrole Milorada Dodika, imenovanjem ministra sigurnosti, to je danas nužno. Potrebno je nego ikad, i neka HDZ na sebe ne preuzima tu vrstu odgovornosti u spašavanju Milorada Dodika. Jer mu svaki dan koji on ima u prilici provesti u vlasti i osigurati ovakve procese institucionalno, zaista nanosi štetu svima nama. I zato danas kad nije dovoljno samo izolacija i politička abstinencija i činjenica da niko s tim čovekom više nikad neće razgovarati kad su potrebne te sigurnosne aktivnosti, pozivam da ovaj politički dio rutinski završim da predsjedavajuća Krišto, koju zaista cijenim i respektujem, već sutra ili ponedjeljak ili utorak pošalje ime Nebojše Vukanovića ili nekoga drugog za poziciju ministra sigurnosti. To političku piramidu Milorada Dodika u potpunosti urušava, urušava taj njegov operativni uticaj na procese u Republici Srpskoj, zaista nas uvodi u jednu potpuno mirniju luku.”

(Kliker.info-BHRT)