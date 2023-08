Vanredni sastanak Schmidta i Bećirovića : “Napadnute su ključne institucije…”

“Tokom razgovora dr. Denis Bećirović je, između ostalog, naglasio da u ovom momentu nema važnije teme od zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine jer je to temeljni preduslov za intenziviranje europskih i euroatlantskih integracija. Političari koji potcjenjuju ili relativiziraju napad na ustavni poredak rade direktno u korist politike Milorada Dodika. Najnovije američke sankcije opravdane i da je nužno zaustaviti udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović razgovarao je sa visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidom o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno iz Bećirovićevog kabineta u svjetlu ozbiljnih napada na ustavni poredak i nedavnih sankcija koje su SAD uvele protiv političkih funkcionera iz bh. entiteta Republika Srpska.

Napadnute su ključne institucije koje garantiraju mir i sigurnost, a to su visoki predstavnik i Ustavni sud BiH. O ovim institucijama ne može i ne smije biti trgovine sa akterima udara na ustavni poredak. Međunarodna zajednica treba što prije konkretnim mjerama okončati separatističko djelovanje, kao i opasne udare na temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Bolje je konkretnim mjerama spriječiti destruiranje Dejtonskog mirovnog sporazuma, nego dozvoliti neodgovornim pojedincima da ugroze trideset godina izgradnje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, rekao je dr. Bećirović. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit poručio je da OHR s pažnjom prati razvoj situacije u Bosni i Hercegovini i zadržava otvorenim sve opcije. Svi instrumenti zaštite Dejtonskog mirovnog sporazuma su na stolu, naglasio je Šmit. Dr. Bećirović je poručio da su Bosna i Hercegovina i Zapad na prekretnici. On je rekao da su ugroženi temelji Dejtonskog mirovnog sporazuma i da više ne smije biti popuštanja destruktivnoj politici. Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović je istakao da OHR, zemlje svjedoci Dejtonskog sporazuma i legalni organi države Bosne i Hercegovine ne mogu i ne smiju više tolerirati pravno nasilje organa vlasti entiteta RS, jer to može imati nesagledive posljedice”, navedeno je u saopštenju za javnost.

Iz OHR su poručili da je Schmidt i Bećirović razmijenili stavove.

“Politički akteri se moraju pridržavati Dejtonskog sporazuma i ustavnog okvira BiH, te svoje napore usmjeriti na provođenje 14 prioriteta i drugih važnih reformi neophodnih kako bi se ova zemlja brže kretala ka punopravnom članstvu u EU, rekao je Schmidt na sastanku”, saopćeno je iz OHR.