Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sazvao je vanrednu konferenciju za novinare u Bijeloj kući, gdje je govorio o trenutnim pregovorima i situaciji na Bliskom istoku.

Trump je istakao da je američki potpredsjednik JD Vance, zajedno sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, “odlično obavio posao” tokom razgovora u Pakistanu.

– Mogu vam reći da nas je druga strana pozvala, oni bi jako, jako voljeli postići dogovor – rekao je Trump, dodajući da je poziv stigao jutros.

Govoreći o spornoj tački u pregovorima, Trump je izjavio da se radi o nuklearnom oružju.

– Iran neće imati nuklearno oružje. I mi smo se oko mnogo toga složili, ali se oko toga nisu složili. I mislim da će se oko toga složiti – rekao je.

Dodao je da, ako se to ne dogodi, neće biti ni dogovora.

– Ako se ne slože, nema dogovora – rekao je američki predsjednik.

Trump je također izjavio da je na snazi ​​blokada Hormuškog moreuza, naglasivši da je namijenjena sprječavanju prolaska brodova.

– Ne možemo dozvoliti da neka zemlja ucjenjuje ili iznuđuje svijet jer to oni rade – rekao je Trump.

Naveo je da se u ovom trenutku veliki broj brodova kreće prema Sjedinjenim Američkim Državama kako bi utovarili naftu.

– Ne zaboravite, njihova vojska je uništena, više nemaju vođu – dodao je.

Trump je također rekao da su “druge zemlje” ponudile pomoć u blokiranju Hormuškog tjesnaca, ali nije precizirao o kojim zemljama govore.

– Ne trebaju nam druge zemlje, iskreno, ali su nam ponudile – rekao je.

Na kraju je rekao da želi okončati krizu, ali da neće dozvoliti Iranu da nabavi nuklearno oružje.

– Mnogi predsjednici žale što nisu nešto poduzeli po ovom pitanju – zaključio je Trump.

Neposredno prije press konferencije Trump je u svojoj objavi na Truth Social napisao da će iranski brodovi biti “odmah eliminisani” ukoliko se približe američkoj blokadi.

U objavi je naveo i da je uništena iranska mornarica od 158 brodova.

“Iranska mornarica leži na dnu mora, potpuno uništena – 158 brodova. Ono što nismo pogodili je njihov mali broj, kako ih oni nazivaju, ‘brzih jurišnih brodova’, jer ih nismo smatrali velikom prijetnjom. Upozorenje: Ako se bilo koji od ovih brodova približi našoj blokadi, bit će odmah eliminiran, koristeći isti sistem ubijanja koji koristimo protiv dilera droge na brodovima na moru”, naveo je Trump.

Dodao je da je navedeni sistem ubijanja “brz i brutalan”.

“Brz je i brutalan. P. S. 98,2 posto droge koja ulazi u SAD okeanom ili morem je zaustavljena! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju”, istakao je.

Do američke blokade Hormuškog moreuza došlo je nakon što su propali prvi pregovori američke i iranske delegacije, koji su održani tokom vikenda u Pakistanu. Trump je nakon propalih pregovora u Islamabadu najavio da će američka vojska napraviti dvostruku blokadu moreuza kroz koji već neko vrijeme mogu proći samo oni brodovi kojima to dopusti Iran.

Ograničenja će se provoditi na lokacijama duž Perzijskog zaljeva, Omanskog zaljeva i Arapskog mora, istočno od Hormuškog moreuza i obuhvatit će “cijelu iransku obalu, uključujući luke i energetsku infrastrukturu.”

Zbog ovog poteza, iz Irana su najavili odmazdu.

(Kliker.info-agencije)