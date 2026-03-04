Vanjskopolitički analitičar iz Zagreba Tonči Tadić o “izdaji” Moskve i Pekinga: Rusiji i Kini ne odgovara nuklearni Iran (Video)

Dakle, što se tiče potencijalnog iranskog posjedovanja nuklearne bombe, ja smatram da Iran nema nuklearnu bombu. Ali da jesu pokušali doći do nje i to na jedan prilično subtilan način. Iran ima reaktor sa teškom vodom u Araku, kojeg su im 2006. napravili Rusi i taj reaktor može proizvoditi plutonij. To je sve skupa bilo pod kontrolom IAEA-a, Međunarodne agencije za atomsku energiju. Ako se dakle gorivo iz reaktora vadi i gorivo nestaje, ako nije jasan put goriva nakon njegovog korištenja, to odmah izaziva razlog za uzbunu, da se ne bi izdvajao plutonij izrade plutonijske bombe, gdje je potrebna mala količina nuklearnog goriva za kritičnu masu, svega kilogram i pol.

Međutim, ako imaš plutonijsku bombu, moraš napraviti test. Ako napraviš test, svi znaju da imaš bombu, i onda dođeš pod sankcije kao Sjeverna Koreja. Alternativa tome je obogaćivanje urana u centrifugama, gdje onda u dijelu centrifuga možeš doći do 90% koje su ti potrebni za bombu, dakle obogaćenja urana do 90%, od čega možeš napraviti iransku nuklearnu bombu. Ovu bombu ne treba testirati. Ne trebaš provesti nuklearni test, ona sigurno radi. I tu je cijeli problem. Mi smo u 2015. imali sklopljen sporazum između Irana, s jedne strane, i SAD-a, Kine, Rusije, Velike Britanije, Francuske i Njemačke, a druge strane, gdje se jamčilo da će Iran nastaviti obogaćivanje urana, ali pod kontrolom IAEA-a, da ne dođe iznad obogaćenja od desetak posto, koliko je dovoljno za nuklearke. Trump je 2018. istupio iz tog sporazuma, nakon toga je 2019. istupio Iran.

Niko izvan Irana ne može pouzdano reći je li Iran došao do potrebnog stepena obogaćenja ili nije. Ja ipak smatram da nije, jer to nije jednostavan proces. To je dugotrajan proces za zemlju koja prvi put u historiji pokušava postići nuklearno oružje. To je prilično skup proces, dakle, košta bar 50 milijardi eura. I to je proces gdje je uvijek problem da moraš imati kontinuitet naučnika. Ako se ti naučnici neprekidno ubijaju, ako se neprekidno razaraju postrojenja, nemaš dovoljan mir da možeš razviti nuklearno oružje.