Vance o sastanku Trumpa i Putina : ‘I Rusi i Ukrajinci vjerojatno će biti nesretni eventualnom nagodbom‘
Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je u nedjelju da je malo vjerojatno da će eventualna nagodba između Rusije i Ukrajine zadovoljiti ijednu od strana te da će nakon bilo koje verzije mirovnog sporazuma i Moskva i Kijev vjerojatno ostati “nesretni”.
Rekao je da SAD cilja na rješenje koje obje zemlje mogu prihvatiti.
“To nikoga neće učiniti pretjerano sretnim. I Rusi i Ukrajinci vjerojatno će na kraju biti nesretni njime”, rekao je u intervjuu za Fox News.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će se 15. augusta na Aljasci sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o završetku rata u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pak je u subotu rekao da bi Ukrajina predajom teritorija prekršila svoj ustav, dodajući da “Ukrajinci neće pokloniti svoju zemlju okupatorima.”
U intervjuu za Fox News snimljenom u petak, Vance je rekao da Sjedinjene Države rade na dogovoru sastanka između Putina, Zelenskog i Trumpa, ali ne misli da bi bilo produktivno da se Putin sastane sa Zelenskim prije razgovora s Trumpom.
