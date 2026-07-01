Valjan razlog za ludo slavlje : Meksiko je na pobjedu u nokaut-fazi SP-a čekao punih 40 godina (Video)
Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva 2026. nakon što je u odlučujućoj utakmici savladala Ekvador rezultatom 2:0.
Meksikanci su pitanje pobjednika riješili već u prvom dijelu utakmice, uspješno prekinuvši crni niz i kletvu koja je ovu selekciju pratila punih 40 godina. Sve je počelo idealno za Meksiko.
Meksiko nije usporavao, a sjajnu igru u prvom poluvremenu krunisao je iskusni Raúl Jiménez golom za velikih 2:0.
U drugom poluvremenu na terenu smo gledali potpuno drugačiju sliku. Ekvador je preuzeo inicijativu, prebacio težište igre na polovinu Meksika i kontrolisao posjed lopte. Međutim, meksički bedem bio je nepremostiv. Uprkos velikom pritisku i terenskoj nadmoći, Ekvadorci nisu uspjeli kreirati ozbiljnije stopostotne prilike.
Meksiko se organizovano branio, svjesno prepustio sredinu terena i disciplinovano čuvao stečenu prednost iz prvih 45 minuta, čekajući šansu iz kontranapada.
Pored uzbuđenja na terenu, pažnju javnosti i kamera ponovo je privukla striktna primjena pravila o zabrani prekrivanja usta prilikom komunikacije. Glavni arbitar je u nekoliko navrata oštro reagovao i opomenuo fudbalere koji su pokušali rukom sakriti svoje riječi od kamera i čitača s usana.
Ova rigorozna mjera, koja je uvedena kako bi se spriječilo nesportsko ponašanje, vrijeđanje i tajno dogovaranje na terenu, još jednom se našla u centru fokusa svjetske sportske javnosti. Pobjedom nad Ekvadorom, Meksiko je konačno skinuo teret i osigurao kartu za osminu finala, gdje ih očekuje borba za sam završetak turnira.
(Kliker.info-agencija)
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