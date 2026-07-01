Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva 2026. nakon što je u odlučujućoj utakmici savladala Ekvador rezultatom 2:0.

Meksikanci su pitanje pobjednika riješili već u prvom dijelu utakmice, uspješno prekinuvši crni niz i kletvu koja je ovu selekciju pratila punih 40 godina. Sve je počelo idealno za Meksiko.

Od samog starta nametnuli su žestok ritam, što je rezultiralo ranim vodstvom. Prvi šok za Ekvadorce priredio je Julián Quiñones , koji je matirao protivničkog golmana i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama.

Meksiko nije usporavao, a sjajnu igru u prvom poluvremenu krunisao je iskusni Raúl Jiménez golom za velikih 2:0.

U drugom poluvremenu na terenu smo gledali potpuno drugačiju sliku. Ekvador je preuzeo inicijativu, prebacio težište igre na polovinu Meksika i kontrolisao posjed lopte. Međutim, meksički bedem bio je nepremostiv. Uprkos velikom pritisku i terenskoj nadmoći, Ekvadorci nisu uspjeli kreirati ozbiljnije stopostotne prilike.

Meksiko se organizovano branio, svjesno prepustio sredinu terena i disciplinovano čuvao stečenu prednost iz prvih 45 minuta, čekajući šansu iz kontranapada.

Pored uzbuđenja na terenu, pažnju javnosti i kamera ponovo je privukla striktna primjena pravila o zabrani prekrivanja usta prilikom komunikacije. Glavni arbitar je u nekoliko navrata oštro reagovao i opomenuo fudbalere koji su pokušali rukom sakriti svoje riječi od kamera i čitača s usana.

Ova rigorozna mjera, koja je uvedena kako bi se spriječilo nesportsko ponašanje, vrijeđanje i tajno dogovaranje na terenu, još jednom se našla u centru fokusa svjetske sportske javnosti. Pobjedom nad Ekvadorom, Meksiko je konačno skinuo teret i osigurao kartu za osminu finala, gdje ih očekuje borba za sam završetak turnira.

(Kliker.info-agencija)