“U momentu kada smo mi igrali. Kada je Alžir igrao protiv Njemačke – znam da je ta Njemačka pobijedila Brazil 7:1. Vladala je bojazan, ali tada sam malo i blefirao. Igrače sam pitao da li žele pobijediti, a gledali su me zbunjeno. Nakon drugog puta podigao sam glas – onda su tek rekli da želimo. Rekao sam im da u 10 tih utakmica pobijedit će Njemačka, ali u jednoj ćemo mi. Ako uspijemo mi nešto u toj jednoj postići ćemo nešto veliko. Isto tako možemo reći za BiH protiv Amerike. Treba stvoriti uslove u glavi igrača da mogu dobiti. Onda puno igrate na ponos, na odanost ekipe – odanost državi. Puno je tu detalja koje pripremate. Da pripremiš neku sliku. Mi smo pripremali kakvo je stanje u svim gradovima Alžira. Te poruke što šalju neki navijači i država. To je sprega da tim bude spreman i da ih ubijediš da su spremni pobijediti takvu ekipu. Mi smo izdržali do samih produžetaka, ali smo u finišu znali da ne možemo izdržati i parirati Nijemcima u dva produžetka.”