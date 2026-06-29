Vahid Halilhodžić poručio Barbarezu i igračima : “Neka njihova arogantnost bude poziv za naš inat!”
Na samom početku komentarisao je pokazano od strane Zmajeva u dosadašnjem dijelu prvenstva.
“To je jedan veliki uspjeh. Jedan uspjeh koji je dobro došao za populaciju u Bosni i Hercegovini. Vidim po novinama i medijima da navijači i svi ljubitelji reprezentacije, ali i Bosne i Hercegovine su oduševljeni. Sam sam takav – oduševljen sam svim što se dešava u Americi”, kazao je popularni Vaha.
“Kada vi pravite plan igre za jedan meč zavisi od toga ko je protivnik i njegova veličina i nivo igre. U svakom slučaju ekipa Katara je vjerovatno slabija od BiH. Tako da je u pripremi te utakmice stručni štab odlučio da igra mnogo više, sa više igrača. Da se pravi presing što više prema golu protivnika. Kako će to biti u sljedećim utakmicama to je već pitanje. Svaka utakmica ima svoj plan igre – zavisi od kvaliteta, ali i vlastiteta protivnika. Vjerovatno kada bi igrao protiv Francuske, Argentine, Španije, tako visoko…bio bi to rizik. Jer BiH nema taj nivo da igra tako visoko. U svim dijelovima igre da igra tako visoko. Za utakmicu sa Amerikom vjerovatno će se pripremiti ona taktika – ona šema koja najviše odgovara ekipi BiH”, ističe Halilhodžić.
Da li je meč protiv Katara pokazao da možemo držati posjed?
“Bilo je znatno bolje, imali smo bolji posjed lopte. Učestvovalo je mnogo više igrača prema konstrukciji napada. Igrači imaju samopouzdanje, želju i volju da daju golove. Da igraju napadački i to se obistinilo. Opet kažem, sve to zavisi od protivnika, ali ako ti on ne dozvoli situacija se mijenja. Treba se pripremiti za sve načine igranja, kada igraš i napadaš da pokušaš to iskoristiti. Međutim, sada već ovo je druga faza, takozvana nokaut faza i može se svašta dogoditi. Vrlo je važan taktički pristup. Kako tokom 90 minuta, možda i penala – to se spremi do zadnjeg detalja”, jasna je sada već bivši trener.
Kakvu taktičku postavku Barbarez mora izvesti da bi neutralisao najjače adute Amerikanaca?
“SAD su veći nivo nego ekipa Katara. To je domaćin i vjerovatno imat će potporu navijača na stadionu. To je veoma dobar tim koji je pokazao da su jako efikasni i interesantni napadački. U svakoj utakmici bila je efikasna i ima vrlo brze igrača. Tranzicija lopte prema naprijed je jako brza i ne treba im dozvoliti da prostor dođe u način da igraju 1 na 1. Čim pobijediš u jednom duelu da ideš direktno prema golu – treba biti obazriv. I kada imate loptu, ali i kada je izgubiš šta raditi. Da li raditi presing ili se vraćati nazad pa je pokušati. Sve su to mali detalju i vjerovatno će doći do razgovora i priprema”, kazao je.
Amerikanci igraju dinamičan fudbal, a može li naš vezni red koji je protiv Švicarske energetski pao izdržati taj ritam?
U nokaut fazi nema prilike za popravni – ko će protiv Amerikanaca preuzeti ulogu lidera?
“Teško je to reći. To je tim sastavljen od iskusnih igrača, ali i mladih momaka. Pokazali smo da imamo puno talenata. Takva jedna utakmica daje jedne nove heroje. Kada odigraš jedan dobar meč na SP – to je jedna velika slika afirmacije za igrača. Imaju ti momci drskost kakvu je neophodno imati. Drskost, smjelost, volju, želju, ambiciju da naprave nešto dobro. Defanzivno imamo dosta jake momke koji su dobri u skok igri posebno. Jedino neka brzina nam nedostaje – jer Amerikanci imaju brze igrače. Imaju Pulišića, ako on bude igrao to će biti najveća opasnost. Jak je na lopti – dribler, lako se oslobodi protivnika. Ide u dubinu i može provocirati. Protiv tih igrača trebamo biti jaki u duel igri da se ona dobije. Mislim da imamo dosta dobro organizovanu odbrambenu liniju da se suprotstave igračima kakav je Pulišić”, jasan je Halilhodžić.
Šta bi Vaha rekao igračima da je na mjestu Barbareza?
“BiH je s psihološke strane tim koji nema šta da izgubi. Amerikanci su po papirima i prognozama neki favorit. Međutim, za mene nema favorita 50:50 su šanse. Kod njih se vidi i neka prepotentnost koja može da nervira protivnika. To može kod nas pobuditi neki inat. Oni nisu toliko samopouzdani koliko to žele da pokažu. To je možda za naš trenutak da možemo ih napasti. Amerikanci nisu prva klasa što se tiče fudbala. To bi njih malo iznenadilo da s drskošću i smjelošću krenemo na njih. Ta utakmica za njih je jedna normalnost, da oni dobiju taj meč. Oni smatraju da će to bez problema da dobiju tu utakmicu. To je naša velika šansa”, rekao je Halilhodžić.
“U glavama igrača treba napraviti da mogu”
Italijani su opozoravali Amerikance pred ovaj meč.
“Italijani su sjećam se govorili s ponižavajućim riječima o samom stadionu o stadionu u Zenici. To je tipično od tih velikih ekipa – velkih nacija koji s visine gledaju. To se može u fudbalu okrenuti naopačke. Smatram da mi imamo velike šanse – to je i mali detaljić koji može odlučivati. Mnogo zavisi i od sreće. Ne smijemo napraviti ludost koja bi nas koštala utakmice. To je od postojanja BiH najvažnija utakmica u historiji. Narod je spreman za taj podvig. Treba to smireno bez velike bojaznosti ući u okršaj i pokušati napraviti uspjeh”, jasan je Halilhodžić, a potom je dodao:
“U momentu kada smo mi igrali. Kada je Alžir igrao protiv Njemačke – znam da je ta Njemačka pobijedila Brazil 7:1. Vladala je bojazan, ali tada sam malo i blefirao. Igrače sam pitao da li žele pobijediti, a gledali su me zbunjeno. Nakon drugog puta podigao sam glas – onda su tek rekli da želimo. Rekao sam im da u 10 tih utakmica pobijedit će Njemačka, ali u jednoj ćemo mi. Ako uspijemo mi nešto u toj jednoj postići ćemo nešto veliko. Isto tako možemo reći za BiH protiv Amerike. Treba stvoriti uslove u glavi igrača da mogu dobiti. Onda puno igrate na ponos, na odanost ekipe – odanost državi. Puno je tu detalja koje pripremate. Da pripremiš neku sliku. Mi smo pripremali kakvo je stanje u svim gradovima Alžira. Te poruke što šalju neki navijači i država. To je sprega da tim bude spreman i da ih ubijediš da su spremni pobijediti takvu ekipu. Mi smo izdržali do samih produžetaka, ali smo u finišu znali da ne možemo izdržati i parirati Nijemcima u dva produžetka.”
Koliko ovaj tim ima snagu da sastavi što političari razgrađuju?
“To je najveća podrška. Drago mi je kada čujem po medijima kako se pojedinci izražavaju bez obzira na skupinu i vjersku pripadnost. Super je drugarstvo i to su momenti koji moraju odzvanjati u ušima pojedinih političara koji propagiraju fašizam. Da je nemoguće živjeti na tim narodima koji su vijekovima živjeli skupa. Zbog toga niti jedna veća reklama – niti jedan veći primjer nije mogao da se desi Bosni i Hercegovini od ovoga što se dešava u fudbalu. Zbog svega ovoga svi koji vole državu i imaju sentimentalnost jako su ponosni što se to dešava trenutno. Pa i ja koji dolazim iz tih krajeva sa velikim ponosom gledam to šta se dešava i uživam u tome. Kada vidim hiljade naivjača koji su u Americi, koji bodre naše momci – veliko je to. To samo fudbal može.”
(Kliker.info-N1)
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