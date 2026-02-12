hamburger-icon

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Snimljen trenutak stravične tramvajske nesreće u Sarajevu

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Snimljen trenutak stravične tramvajske nesreće u Sarajevu

12 Februara
17:28 2026
U stravičnoj tramvajskoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu, jedna osoba je smrtno stradala na licu mjesta, dok su četiri osobe povrijeđene, od kojih su neke zadobile teške tjelesne povrede.

U toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a angažirani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Tramvaj se u trenutku nesreće kretao iz pravca Željezničke stanice prema centru grada, što je vidljivo iz  videa kojeg objavljujemo.

Upozoravamo da je snimak uznemirujući.

(Kliker.info-agencije)

Kolumne

