UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Snimljen trenutak stravične tramvajske nesreće u Sarajevu
12 Februara
17:28 2026
U stravičnoj tramvajskoj nesreći koja se dogodila danas u Sarajevu, jedna osoba je smrtno stradala na licu mjesta, dok su četiri osobe povrijeđene, od kojih su neke zadobile teške tjelesne povrede.
U toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a angažirani su i vještaci mašinske i saobraćajne struke koji će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.
Tramvaj se u trenutku nesreće kretao iz pravca Željezničke stanice prema centru grada, što je vidljivo iz videa kojeg objavljujemo.
Upozoravamo da je snimak uznemirujući.
(Kliker.info-agencije)
