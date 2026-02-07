Ovacije za Dijamanta : Uzalud i dva Džekina gola, Schalke prokockao dobijenu utakmicu! (VIDEO)

Schalke je uoči ove utakmice bio u velikoj krizi rezultata, a u susret sa Dynamom je ušao kao blagi favorit. To je ipak trebalo opravdati na terenu, a prvih 45 minuta nije izgledalo dobro za Schalke.

Imao je domaći tim više od igre, ali na poluvremenu je bilo 0:0. Najveću šansu utakmice propustio je Džeko, koji je u 23. minuti zaobišao golmana i iskosa promašio prazan gol.

Džeko se za promašaj iskupio u drugom poluvremenu, a sve je počelo u 52. minuti kada je postigao svoj prvi gol. Naš napadač je dočekao centaršut i lijepim udarcem pospremio loptu u mrežu za vodstvo Schalkea od 1:0.

U 70. minuti je Džeko postigao i drugi gol, kada je iskoristio grešku odbrane Dresdena i sjajno pogodio izvan šesnaesterca. Odmah nakon toga, Džeko je uz velike ovacije izašao iz igre, a zamijenio ga je Sylla.

Od tog momenta je počeo raspad sistema za Schalke. Igrao se 78. minut kada je Kurucay postigao autogol i Dynamo se vratio u meč.

U 87. minuti potpuni šok za domaće. Keller je pogodio za 2:2 i tako Schalkeu izbio pobjedu, koja je gotovo već bila upisana.

Treba istaći da je u timu Schalkea svih 90 minuta odigrao Nikola Katić.

Schalke spletom raznih okolnosti i dalje drži prvo mjesto na tabeli 2. Bundeslige, a Džeko je na ovoj utakmici došao već do svog trećeg gola u isto toliko nastupa za klub iz Gelsenkirchena.