Uvjerljiva pobjeda Zmajeva protiv Kipra na startu Eurobasketa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu koje se održava u četiri zemlje – Poljskoj, Latviji, Kipru i Finskoj. Košarkaši BiH su u prvom kolu C-grupe u Limassolu pobijedili domaću selekciju Kipra sa 91:64.

BiH je opravdala ulogu favorita i na startu ostvarila važnu pobjedu pred nastavak takmičenja i susrete s evropskim velikanima kakve su selekcije Španije, Italije i Grčke.

Od početka utakmice izabranici selektora Adisa Bećiragića nametnuli su svoju igru i već nakon prvog poluvremena imali više od 20 poena prednosti. No, iako se činilo da će do kraja lako doći do pobjede, BiH je potpuno pala u trećem periodu te su se Kiprani vratili ispod deset poena zaostatka. Ipak, u posljednjem periodu BiH se vratila i ostvarila ubjedljivu pobjedu.

BiH je odmah na početku povela sa 10:0 i dala do znanja da će voditi glavnu riječ u ovom susretu. Međutim, u nastavku meča došlo je do malog pada u igri, a Kiprani su nakon serije promašaja počeli postizati poene pa su dvije minute prije odmora smanjili na samo tri poena zaostatka. U finišu prvog perioda BiH je ponovo ubacila u brzinu više. Seriju domaćeg tima prekinuo je Kamenjaš brutalnim zakucavanjem, kojim je na noge podigao 2.000 navijača BiH koliko ih je došlo u dvoranu “Spyros Kiprianou”, a poenima Penave i trojkom Vrabca vratili su se na deset poena prednosti nakon prvih deset minuta.

U drugoj četvrtini nastavila se dominacija bh. tima. Kiprani su zonskom odbranom zatvorili prilaze košu, ali su bh. reprezentativci pogađali sa distance pa je prednost reprezentacije BiH do 18. minute porasla na 24 poena.

Nastavak je donio potpuni pad u igri bh. tima. Košarkaši Adisa Bećiragića nisu uspjeli ništa da pogode, a s druge strane razigrali su se domaći igrači, posebno Simitzis koji je uvezao nekoliko trojki. BiH je za sedam minuta postigla samo šest poena, što su iskoristili Kiprani i u posljednjoj minuti smanjili na samo devet poena.

Ipak, u posljednjem periodu stvari su se posložile pa je BiH ponovo došla do velike prednosti. Roberson je nakon sedam promašenih šuteva napokon uvezao tri pogotka, i sa osam poena vratio prednost bh. timu od 14 razlike. Priključio mu se i Alibegović trojkom, a poenima Gegića i Penave ponovo su došli do 20 poena prednosti te na kraju ipak do ubjedljive pobjede.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bili su Nurkić sa 18, a po 10 su postigli Alibegović, Gegić i Vrabac. Kamenjaš je postigao devet, po osam Atić i Roberson te po sedam Lazić i Penava. Na kraju se u strijelce upisao i mladi Hrelja koji je postigao prve poene na Euobasketu i meč završio sa četiri poena na kontu.

U selekciji Kipra najefikasniji su bili Simitzis sa 22 i Tigkas sa 12 poena.

Bećiragić: Sretni smo zbog pobjede, nadam se da nećemo ponoviti ovakve greške protiv Španije

– Pokazali smo dva lica. U nekim momentima smo igrali dobro, onako kako smo željeli, a u drugim izgubili kontrolu, promašivali šuteve za tri poena. Na kraju, ovo je Evropsko prvenstvo i svi mogu pobijediti svakoga. Slavili smo i sretni smo zbog toga, te se nadamo da nećemo u narednim utakmicama praviti ovakve greške – rekao je Bećiragić.

Kazao je da nije iznenađen igrom selekcije Gruzije koja je slavila protiv aktuelnog prvaka Evrope Španije, te da je i ranije upozoravao da se radi o kvalitetnom timu koji su mnogi u BiH podcjenjivali i protiv njih unaprijed upisali bodove.

– Gruzija je dobra ekipa sa dva NBA igrača i odličnim Amerikancem. Imaju možda kraći roster ali prvu petorku koja može igrati sa svima u Evropi. Ova naša grupa i večeras je pokazala da se ne može igrati bez dobre odbrane. Vidjećemo šta će biti protiv Španije, nadam se da će biti bolje i da ćemo biti konkurentni, sa ovakvim padovima teško da možemo, ali se nadam da se to neće desiti – dodao je selektor.

Pozvao je navijače da ih podrže i u narednim mečevima.

– Njihova podrška će biti naš šesti igrač. Imamo oscilacija u igri i zaista će nam trebati njihova podrška – zaključio je selektor bh. tima.

Naredni meč BiH igra u subotu protiv Španije, koja je danas iznenađujuće poražena od selekcije Gruzije.

