Uvijek na usluzi slušaocima : BH Radio u Malmeu slavi 30 godina informisanja i promovisanja kulture Bosne i Hercegovine

Bosanskohercegovački radio u Malmöu, u nedjelju, 30. novembra 2025. godine, navršava 30 godina od početka rada.

Riječ je o nezavisnoj radio stanici, jednoj od najstarijih iseljeničkih radio stanica u svijetu, koja svih ovih godina u kontinuitetu radi, a čija je osnovna težnja da informiše Bosance i Hercegovce o aktuelnim zbivanjima u domovini, Švedskoj i svijetu.

Također, namjena BH Radija Malmö je promocija bogate bh. kulture, istorije koja potiče od 943. godine i bosanskog jezika. I nedavno, 19. oktobra, obilježio je i 1800. emisiju.

– Po mom dolasku u Švedsku, u zimu 1993, nakon petnaestak dana objavio sam prvi broj časopisa Asyl Times da bi do 1995. izašla 52 broja (ove novine možete pronaći u Bošnjačkom institutu u Sarajevu). Tada sam okupio veliki broj saradnika ne samo iz Švedske, već i iz Slovenije, Njemačke, Velike Britanije, Kanade, Švicarske, itd. Nakon “gašenja” novina, negdje na jesen 1995. godine stvorili su se uslovi za osnivanje i pokretanje Bosanskohercegovačkog radija Malmö. Procedura je trajala duže jer su se trebali prikupiti svi papiri kako bi se on registrovao kod ovdašnjih vlasti. Nakon prve emisije, koja je emitovana 30. novembra 1995, počeo sam okupljati saradnike i u početku su se emisije emitovale u dva termina, petkom i nedjeljom. Petak sam osmislio kao Omladinski radio i emitovao se u popodnevnim satima, baš nekako kao i u Radio Banjaluci iz koje sam došao ovdje u Švedsku i Malmö. Ovaj omladinski program trajao je nekoliko godina, dok mladi saradnici nisu otišli svojim profesionalnim putevima, a drugi nisu baš pokazali veće interesovanje, priča pokretač i urednik BH radija Miralem Pervizović.

Jedan od važnih ciljeva programske politike je afirmacija uspjeha naših građana, kako u Švedskoj tako i šire. Kvaliteti programa ovog radija doprinos daju i slušaoci koji u svakoj emisiji imaju mogućnost da se jave direktno, posebno u prilikama kada se i gosti nalaze u studiju. Oni svojim pitanjima nadopunjuju razgovor i daju posebnu kreativnost, te doprinose otvorenosti samog programa.

U proteklih 30 godina, ovaj radio je učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama i uvijek je bio na usluzi svima onima koji su tražili pomoć od njega. Naša pomoć nikada nije niti će izostati, poručio je Pervizović.

U dosadašnjih 30 godina u emisijama je učestvovalo preko 3.200 gostiju. Uspostavljeni su radio mostovi širom svijeta, pa tako i sa: prof. dr. med. Vahudin Žugor (Njemačka), dr. filozofije Safet Bektović (Danska), Fadi Smajić (Slovenija), Enes Bašić (Banjaluka – Austrija), Sabina Misimović (Danska), Vančo Zrcev (Makedonija), Mak Kalem (Mostar), Emir Bašić (Banjaluka), Amra Mujkanović (Velika Britanija), Saša Misaljević (Nizozemska), Ekrem Beglerbegović (Hrvatska – Švicarska), Idriz Saltagić (Velika Britanija), Džahid Đani Dželić (Nizozemska)…

Od značajnijih estradnih umjetnika gosti su bili: Safet Isović, Lepa Brena, Hari Mata Hari, Massimo Savić, Dino Merlin, Halid Bešlić, Goran Bregović, Mladen Vojicić Tifa, Alen Islamović, Aki Rahimovski, Ismet Kurtović, Almir Hasanbegović, Ismeta Dervoz, Jasna Gospić, Enes Begović, Nedžad Salković, Zerina Cokoja, Danijel Popović, Ćazim Čolaković, Kemal Malovčić, Đorđe Balašević, Narcis Vučina, Josip Pejaković, Ferid Avdić, Zlatan Stipišić Gibonni, Armin Muzaferija, Šućro Planjanin, Momčilo Bajagić Bajaga, Saša Lošić, Ibrica Jusić, Divanhana, Rade Šerbedžija, Božo Vrećo, Maja Tatić, Avdo Lemeš, Željko Bebek, Amir Kazić Leo, Bajro Baka Pljananin…

Od ljudi iz kulturnog, javnog i političkog života: maestro Safet Zec, dr. Ejup Ganić, Sefer Halilović, Nedžad Ibrišimović, Omer Berber, Ibrahim Kajan, Željko Komšić, Emir Hadžihafizbegović, Branka Šeparović, Izet Serdarević, prof. dr. Lamija Tanović, Amor Mašović, Krešimir Zubak, Vladimir Sokolov, Irfan Ajanović, Miodrag Živanović, đakon Branislav Rajković, Sefer Halilović, Gordana Katana, Emir Poljo, Husref Musemić, Mediha Filipović, fra Mariom Katusic, Hasan Dervišbegović, Šefik Džaferović, dr. Kadrija Šabić-Haračić, Mićo Mičić, Ramiz Salkić, Milica Pralica, Sead Kajtaz, Jakov Skočibušić, Jakob Finci, Elvira Dilberović, Nedim Makerević, Denis Bećirović, Bogić Bogićević, Mirsad Hadžikadić, Admir Lisica, Jasenko Selimović, Eli Tauber, Mustafa ef. Cerić, Edhem ef. Čamdžić, Sulejman ef. Bugari, Ibrahim ef. Halilović, Sead Maslo, Abdulah Sidran, prof. dr. Nenad Tanović, Jasna Diklić, Senad Hadžifejzović, Bisera Turković, Bedrudin Hondo, Selim Bešlagić, Stjepan Kljujić, Abdulah Sidran, Sead Busuladžić…

– Kao profesionalni novinar bio sam aktivno angažovan i akreditovan na brojnim značajnim dešavanjima u Švedskoj, recimo kada je ova zemlja predsjedavala Evropskom unijom i u Malmöu je organizovan sastanak ministara vanjskih poslova ili u Lundu susret ministara privrede, zatim na Međunarodnom forumu o holokaustu gdje je prisustvovao i sam švedski kralj Carl XVI Gustaf uz učešće pedesetak predstavnika vlada svijeta (gdje su bili i naši tadašnji članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić).

Tako i na praćenju Evrovizije (Eurovision Song Contest) kada je Švedska kao pobjednica bila domaćin u Malmöu, a taj događaj je bilo veoma uzbudljiv zbog snažnog otpora i protesta velikog broja ljudi zbog dozvole učešća predstavnika Izraela. Izvještavajući tako za, ranije novinsku agenciju SENSE (Brisel), ili Oslobođenje, brojni prilozi i intervjui bivali su emitovani i na talasima BH Radija.

BH Radio finasira se sam i angažovanje u njemu je volontersko, a do sada nismo učestvovali ni u kakvim projektima kojima bi izgubili samostalnost u odlučivanju uređivačke politike. S početka rada bilo je djelimično paritativno učešće u participaciji za dio troškova iznajmljivanja studija, u što su se uključili neki bh. klubovi i organizacije iz Malmöa koji su time dobijali određenu minutažu da predstave svoj rad i aktivnosti. BH Radio je bio i ostao otvoren za ovakav način sufinasiranja. Ipak, glavna i kontinuirana finansijska sredstva povremeno pristižu pojedinačnim uplatama i donacijama slušalaca, o čemu postoji stalna evidencija na našoj internet stranici koja je dostupna svakome. Tako je BH Radio pokušavao opstati u svim ovim vremenima. Ovo je, zapravo, bila “cijena” njegove potpune nezavisnosti. Radio je otvoren za saradnju sa svim probosanski orijentisanim faktorima. Naš program je nezavisan, demokratski i ne pripada nikakvoj političkoj opciji, ističe Pervizović.

– Obzirom da sam uspio sačuvati i tokom mog napuštanja Banjaluke ratne 1993. iznijeti dio moje arhivske građe i tonskih zapisa emitovanih u programima koje sam radio u Radio Banjaluci od 1977. godine (kada je moj profesionalni rad tu i počeo) do početka rata 1992. godine, taj materijal sam suksesivno emitovao i na talasima BH Radija, a da još nisam iscrpio sav materijal. Tu, osim estradnih radnika, imao sam i tonske zapise sa doajenom bh. glumišta Ademom Čejvanom (reportaža), narodnim herojem Dragom Mažarom, književnikom i narodnim herojem Mladenom Oljačom, banjalučkim revolucionarom Kemalom Đuzelom, kao i reportažu sa legendarne utakmice nogometaša Borca sa Proleterom 1988. godine pred impozantnim gledaocima (20.000). Bilo je tu i mojih ranijih intervjua rađenih za Radio Banjaluku sa imenima poput: grupa Radio, Ismet Kurtović i Drugi Način, Neno Belan i Đavoli, Lepa Brena, Dino Merlin, Bajaga, Bijelo Dugme, Massimo Savić, Danijel Popović… Svi ovi razgovori su ugledali ponovo “svjetlost dana” u programima ovog radija, zaključio je Miralem Pervizović.

Neki od saradnika koji su “prodefilovali” kroz Redakcije BH Radija: Saliha Gaši, Adisa Čivić, Jasminka Islamagić, Ask Gaši, Belma Katana, Aida Azemović, Amela Teskeredžić, Vesna Bulut, Nermin Drobić, Zinaida Ducanović, Edina Kuduzović, Emir Ibrahimbegović, Jasminka Huskić, Merima Halilović, Nermina Sazić, Mersiha Karčić, Denis Pletilić, Nermin Sirbić.

Podsjećamo, BH Radio Malmö (emisiju na bosanskom jeziku) možete slušati gdje god se nalazili, putem web radija na kompjuteru, tabletu ili pametnom telefonu. Emisija se emituje uživo svake nedjelje od 11 do 13 sati. Link za direktno slušanje programa svake nedjelje od 11 sati: http://tunein.com/embed/player/s9650/ ili na: http://www.radio-sveriges.se/embed/malmokanalen-892-407962.

Urednik napominje da je program najbolje pronaći na bilo kojoj aplikaciji s web radiom, pronaći državu (Švedska), pa grad (Malmö) i na kraju Malmokanalen (u okviru ovoga programa emituje se BHR).

Ako ste propustili slušati ovaj program uživo, možete poslušati snimak koji je dostupan od nedjelje kada je emitovan pa do naredne nedjelje na sljedećem linku: http://bhradio.ownit.nu/emisjije/bhr.mp3.

