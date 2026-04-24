Utakmicu za pamćenje odigrao je bh. reprezentativac Esmir Bajraktarević u večerašnjoj pobjedi njegovog PSV-a protiv Zwollea rezultatom 6:1.

Mladi bh. fudbaler je na terenu proveo čitavu utakmicu i za to vrijeme se upisao dva puta u strijelce te dodao i dvije asistencije, mada je kod još jednog gola njegovog tima bio asistent, no igrač Zwollea je postigao autogol, pa u zvaničnoj statistici asistencija nije upisana.

Ipak, to sve ne umanjuje sjajnu partiju Bajraktarevića, možda i najbolju u dresu PSV-a, i na najbolji način je opravdao svoj povratak u prvih 11, gdje nije bio više od dva mjeseca.

Da je bio najbolji igrač utakmice, potvrđuju i statistički portali koji prate učinak fudbalera. Bajraktarević je dobio sjajnu ocjenu 9.3, ubjedljivo najvišu na meču.

Iza njega je ostao njegov saigrač Ricardo Pepi, koji je također bio raspoložen sa dva pogotka, ali je ocijenjen sa “tek” 9.0.

Ova utakmica mogla bi biti prekretnica za 21-godišnjeg bh. ofanzivca, koji je večeras dokazao da ima kvalitet za najviši nivo i da PSV u njemu možda već ima novog lidera u nastajanju.

Čini se da bi vrlo brzo Bajraktarević mogao da promijeni klub i da za velike novce napravi iskorak u karijeri, a ono što radi samo nam daje dodatni optimizam pred početak Svjetskog prvenstva ovog ljeta.

Upravo je on bio jedan od ključnih na tom putu, odigravši od prve do posljednje minute baražne duele protiv Velsa i Italije, dok je protiv Azzurra zabio s penala za prolaz na Mundijal

(Kliker.info-agencije)