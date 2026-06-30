Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u dramatičnoj utakmici osmine finala u Monterreyu boljim izvođenjem penala pobijedila Holandiju. Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade, a utakmica je zakazana za 4. juli.

Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1. Holandija je povela golom Codyja Gakpoa u 72. minuti, a za Maroko je izjednačio štoper Issa Diop u 91. minuti. Pobjednik je odlučen u izvođenju penala, gdje je Maroko pobijedio 3:2, a odlučujući penal postigao je Ismael Saibari.

Dugo je Holandija izgledala kao ekipa koja ima rezultat pod kontrolom. Cody Gakpo (Cody Gakpo) je postigao gol u 72. minuti za vodstvo evropske selekcije, koja je do tada djelovala čvrsto, organizovano i spremno da sačuva prednost do kraja.

Ipak, Maroko je još jednom pokazao karakter koji ga je krasio na prethodnom Svjetskom prvenstvu. Kada se činilo da Holandija ide u vodstvo, Issa Diop je u sudijskoj nadoknadi postigao gol za 1:1 i odvođenje utakmice u produžetke.

U dodatnih 30 minuta nije bilo promjene rezultata, pa je odluka donesena s bijele tačke. Maroko je pokazao više smirenosti, koncentracije i hrabrosti u izvođenju penala, dok je Holandija još jednom pretrpjela težak udarac u nokaut fazi velikog takmičenja.

Ova pobjeda za Maroko ima ogromnu težinu, jer je ostvarena protiv selekcije koja je grupnu fazu završila kao prvoplasirana i bez poraza. Marokanci su, s druge strane, pokazali da njihov uspjeh u Kataru (4. mjesto) nije bio slučajan i da i na ovom Svjetskom prvenstvu mogu igrati protiv najvećih.

(Kliker.info-agencije)