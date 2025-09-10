Usvojena privremena mjera : Ustavni sud BiH stavio van snage zaključke NSRS-a o mandatu Milorada Dodika

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je rješavajući zahtjev četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH donio odluku o privremenoj mjeri kojom se privremeno stavljaju van snage tač. 6, 7. i 8. Zaključaka koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. avgusta 2025. godine.

U skladu sa članom 64. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti:

privremeno se stavljaju van snage svi akti doneseni na osnovu tač. 6, 7. i 8. Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i privremeno se zabranjuje svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim institucijama u Republici Srpskoj, kao i svim službenim ili odgovornim licima u tim institucijama Republike Srpske ili jedinicama lokalne samouprave ili bilo kojem organu jedinice lokalne samouprave, kao i službenim ili odgovornim licima iz Republike Srpske koja obavljaju dužnost u institucijama Bosne i Hercegovine da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu tač. 6, 7. i 8. Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Ova odluka stupa na snagu odmah i proizvodi pravno djelovanje od dana stupanja na snagu Zaključaka povodom Informacije u vezi s odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku do donošenja konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o podnesenom zahtjevu za ocjenu ustavnosti, poručeno je.

(Kliker.info-Raport)