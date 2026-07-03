Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je član 203a Krivičnog zakona BiH, kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika propisano kao krivično djelo, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Odluka je donesena na 172. plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH, održanoj 2. i 3. jula, na kojoj su sudije razmatrale zahtjeve za ocjenu ustavnosti, apelacije, prijedloge za donošenje privremenih mjera te pitanja izvršenja ranijih odluka.

Zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH i člana 4. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH podnijela su 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Riječ je o odredbi koju je visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje.

Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s članom I/2 Ustava Bosne i Hercegovine i članom 7 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Kako je navedeno u obrazloženju, osporene odredbe su dovoljno dostupne, određene i predvidljive, dok je propisana krivičnopravna zaštita usmjerena na očuvanje vladavine prava i funkcionisanje pravnog poretka Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Ustavni sud odlučivao je i o zahtjevu Osnovnog suda u Banjoj Luci koji se odnosio na odredbe Zakona o plaćama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima Republike Srpske.

Sud je utvrdio da različiti platni koeficijenti za nastavnike s višom i visokom stručnom spremom nisu diskriminatorni te da su u skladu s Ustavom BiH, Evropskom konvencijom i Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Prema ocjeni Ustavnog suda, postoji razuman odnos proporcionalnosti između različitih koeficijenata i legitimnog cilja koji zakon nastoji ostvariti.

Iz Ustavnog suda BiH saopćeno je da će sve odluke donesene na plenarnoj sjednici u roku od mjesec dana biti dostavljene podnosiocima zahtjeva i apelantima, nakon čega će biti objavljene na zvaničnoj internetskoj stranici Suda, saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.

(Kliker.info-FTV)