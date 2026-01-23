Ustavni sud BiH donio odluku: Vlada RS čijeg je mandatara predložio Milorad Dodik neustavna
Ustavni sud Bosne i Hercegovine, nakon dvodnevnog zasjedanja, donio je odluku o ustavnosti Vlada Republike Srpske na čelu sa Savom Minićem koja je izabrana 2.9.2025. godine.
Odluka je donesena na 166. plenarnoj sjednici ovog suda, koja je počela jučer, jedna od tema bila je i ocjena ustavnosti Vlade RS-a, koju je predložio nelegalno izabrani mandatar.
“Ustavni sud je zaključio da u konkretnom slučaju postoji ustavni spor u vezi s pitanjem da li je na osnovu odluka Suda BiH i CIKBiH Milorad Dodik mogao imati mandat da u svojstvu predsjednika Republike Srpske predloži predsjednika i članove Vlade Republike Srpske, što nesporno pokreće pitanje vladavine prava”, navodi se u odluci Ustavnog suda BiH.
Shodno tome, u meritumu predmeta, Ustavni sud je zaključio da su osporene odluke u periodu od njihovog donošenja 2. septembra 2025. godine do stavljanja van snage 18. januara 2026. godine bile u suprotnosti sa čl. I/2. i III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine jer su donesene na osnovu Odluke o prijedlogu kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske koju je donio Milorad Dodik 23. augusta 2025. godine, iako mu je mandat predsjednika Republike Srpske prestao sa 12. junom 2025. godine kao danom pravomoćnosti presude Suda BiH, koja je za pravnu posljedicu imala prestanak mandata predsjednika Republike Srpske, što je naknadno samo deklaratorno konstatirano u postupku pred CIKBiH.
Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je održao 27. i 28. novembra 2025. godine plenarnu sjednicu, na kojoj se raspravljalo i o pitanju ustavnosti Vlade Republike Srpske, ali odluka o tom pitanju tada nije donesena.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti 9. septembra podnijela je grupa članova Parlamenta BiH, dan nakon što je odluka o izboru Vlade RS objavljena u Službenom glasniku RS. Sporno je bilo to što je Savu Minića na čelo Vlade RS imenovao Milorad Dodik kojem je tada već oduzet mandat predsjednika RS pravosnažnom presudom Suda BiH.
Na sjednici NSRS održanoj prošle sedmice izabrana je nova Vlada RS na čelu sa Savom Minićem, što je protumačeno na način da je Dodik želio preduhtriti odluku Ustavnog suda. Potpisom Ane Trišić Babić, ozvaničena je odluka o formiranju vlade u službenom glasniku. No, opozicioni političari u RS kazali su kako ona kao v.d. predsjednika RS nije mogla dati svoj potpis jer takva funkcija u Ustavu RS ne postoji.
(Kliker.info-N1)
