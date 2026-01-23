“Ustavne zaštite više ne važe” : Američka imigraciona služba sada može ulaziti u domove bez sudskog naloga

“To bi bilo kao da policajac koji prikuplja dokaze i hapsi osobu sam sebi napiše nalog za pretres kuće jer vjeruje da ima osnovanu sumnju“, rekao je Emmanuel Mauleón, vanredni profesor prava na Univerzitetu Minnesota.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) branilo je direktivu, navodeći u saopćenju da osobe kojima se uručuju administrativni nalozi već imaju “punu pravnu proceduru i konačnu odluku o deportaciji”.