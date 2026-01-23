“Ustavne zaštite više ne važe” : Američka imigraciona služba sada može ulaziti u domove bez sudskog naloga
Nova interna politika američke Imigracione i carinske službe (ICE), koja omogućava agentima ulazak u domove bez sudskog naloga, predstavlja ozbiljno zadiranje u ustavne garancije i ugrožava temeljne građanske slobode zaštićene Četvrtim amandmanom američkog Ustava, upozorili su stručnjaci za ustavno pravo i imigracijsku politiku u razgovoru za CNN.
“Mislili smo da je Povelja o pravima prvih deset amandmana. Izgleda da smo sada spali na devet“, rekao je Mark Graber, profesor ustavnog prava na Univerzitetu Maryland.
Administrativni umjesto sudskih naloga
Do sada su imigracione vlasti hapsile osobe bez regulisanog statusa na osnovu dvije vrste naloga: sudskih naloga, koje potpisuje sudija, i administrativnih naloga, koje potpisuju službenici izvršne vlasti pod nadležnošću predsjednika.
Ključna razlika je u tome što sudski nalozi omogućavaju ulazak i pretres privatnih domova ili zatvorenih dijelova poslovnih objekata, dok administrativni nalozi to ne dozvoljavaju.
Većina imigracionih hapšenja do sada se provodila na osnovu administrativnih naloga jer ih je lakše izdati. Trumpova administracija godinama je iskazivala frustraciju ograničenjima koja agentima onemogućavaju ulazak na privatni posjed bez sudske saglasnosti.
Međutim, interna ICE-ova memorandumska direktiva, izdata u maju 2025. godine, ali otkrivena tek nakon prijave zviždača i prvog izvještaja Associated Pressa ove sedmice, ovlašćuje agente da nasilno ulaze u domove isključivo na osnovu administrativnih naloga, zaobilazeći sudije kao nezavisne i neutralne procjenitelje dokaza.
“Ustavne zaštite više ne važe”
Administrativne naloge potpisuju ICE službenici nakon što imigracioni sudija izda nalog za deportaciju. Međutim, ti sudije formalno rade u okviru Ministarstva pravde i podređeni su glavnom tužiocu, a Trumpova administracija ih naziva “deportacijskim sudijama”.
“To bi bilo kao da policajac koji prikuplja dokaze i hapsi osobu sam sebi napiše nalog za pretres kuće jer vjeruje da ima osnovanu sumnju“, rekao je Emmanuel Mauleón, vanredni profesor prava na Univerzitetu Minnesota.
Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) branilo je direktivu, navodeći u saopćenju da osobe kojima se uručuju administrativni nalozi već imaju “punu pravnu proceduru i konačnu odluku o deportaciji”.
Istovremeno, podaci same administracije pokazuju da je prošle godine stotinama hiljada ljudi izrečena deportacija u odsustvu, jer se nisu pojavili na ročištima pred imigracionim sudovima.
Direktiva, za razliku od ranijih velikih promjena politike, nije formalno distribuirana ICE-ovim terenskim uredima, već je u nekim slučajevima prenošena usmeno. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, pojedini ICE zvaničnici za nju su saznali tek nakon medijskih izvještaja.
Vijest o memorandumu izazvala je snažne reakcije organizacija za zaštitu građanskih sloboda i demokratskih političara. Senator Richard Blumenthal iz Connecticuta zatražio je da se ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem i vršilac dužnosti direktora ICE-a Todd Lyons pojave pred Kongresom.
Trumpova administracija, međutim, tvrdi da direktiva “nije zeleno svjetlo za nasumično razvaljivanje vrata“.
Ipak, dolazi nakon višemjesečnih akcija u kojima su agenti, provodeći predsjednikovu politiku masovnih deportacija, često koristili grube metode, uz malo ili nimalo nadzora, hapseći i imigrante i američke državljane.
“Opći stav ove administracije je da su imigranti ‘uljezi’ i da se njihovo hapšenje, pritvaranje i deportacija moraju ubrzati“, rekla je Kathleen Bush-Joseph, pravnica i analitičarka Migration Policy Institutea.
“U tom procesu pomjeraju se brojne pravne granice i rade stvari koje dosad nisu bile pokušavane na ovaj način“.
(N1)
